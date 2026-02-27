Les actions de Generate Biomedicines chutent lors des débuts médiocres du développeur de médicaments sur le Nasdaq

(Ajout des commentaires du directeur financier aux paragraphes 6 et 9) par Pragyan Kalita et Pritam Biswas

Les actions de Generate Biomedicines, soutenue par Flagship, GENB.O ont chuté de plus de 6% lors de leur introduction sur le Nasdaq vendredi, donnant au développeur de médicaments une évaluation de 1,91 milliard de dollars, alors que la volatilité persistante du marché a gardé les investisseurs prudents à l'égard des nouvelles cotations.

Les actions de la société basée à Somerville, dans le Massachusetts, ont ouvert à 15 dollars, alors que le prix d'introduction en bourse était de 16 dollars. Elle a levé 400 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis jeudi, après avoir vendu 25 millions d'actions dans sa fourchette de prix de 15 à 17 dollars l'unité.

Les introductions en bourse dans le secteur de la biotechnologie ont pris de l'ampleur à mesure que les taux d'intérêt baissent et que les capitaux reviennent dans le secteur, mais la reprise reste inégale, les investisseurs restant sélectifs.

Eikon Therapeutics EIKN.O et Agomab Therapeutics AGMB.O , des sociétés du secteur de la santé récemment introduites en bourse, se négociaient en dessous de leur prix d'offre à la dernière clôture.

IA, CAPITAL ET GRANDS BAILLEURS DE FONDS

Generate Biomedicines, qui se décrit comme un pionnier de l'application de l'intelligence artificielle à la biotechnologie et à la conception de médicaments, prévoit d'utiliser une grande partie du produit de l'introduction en bourse pour achever deux essais de phase 3 de son principal médicament contre l'asthme.

"L'apprentissage automatique donne accès à des outils que la découverte traditionnelle de médicaments n'a pas", a déclaré Jason Silvers, président et directeur financier, lors d'un entretien avec Reuters, lorsqu'on lui a demandé comment l'IA façonnait des entreprises telles que Generate.

Les premiers travaux de Generate Biomedicines comprennent un anticorps COVID-19 qui a montré une large activité résistante aux variantes, bien que la société ait mis en veilleuse son développement à la lumière de l'évolution des conditions du marché pour les thérapies préventives à base de COVID-19.

"D'un point de vue temporel, les conditions du marché mises à part, le moment est idéal car nous avons un certain nombre d'initiatives qui nécessitent des capitaux", a déclaré M. Silvers.

Noubar Afeyan, qui a cofondé le fabricant de médicaments Moderna MRNA.O et fait partie des présidents du conseil d'administration de Generate, devrait contrôler 49 % des actions par l'intermédiaire de la société d'investissement Flagship Pioneering. Le conseil d'administration comprend également Frances Arnold, lauréate du prix Nobel, et Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.

Michael Nally, directeur général de Generate, est également PDG-associé de Flagship, qui crée et soutient des entreprises de biotechnologie.