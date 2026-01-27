 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de General Motors augmentent grâce à la hausse du bénéfice de base au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 12:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de General Motors GM.N augmentent de 6,1% à 84 $ avant le marché ** GM affiche un bénéfice de base plus élevé au 4ème trimestre, aidé par de fortes ventes de ses SUV crossover et pick-up abordables

** Le bénéfice ajusté avant impôts du 4ème trimestre augmente d'environ 13% pour atteindre 2,84 milliards de dollars

** Le bénéfice de base ajusté pour l'année fiscale devrait se situer entre 13 et 15 milliards de dollars, le point médian étant supérieur à l'estimation des analystes de 13,39 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel est en baisse de 5,1% à environ 45,3 milliards de dollars

** Les actions de GM ont augmenté de 52,7 % en 2025

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
79,420 USD NYSE -0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank