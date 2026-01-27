Les actions de General Motors augmentent grâce à la hausse du bénéfice de base au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de General Motors GM.N augmentent de 6,1% à 84 $ avant le marché ** GM affiche un bénéfice de base plus élevé au 4ème trimestre, aidé par de fortes ventes de ses SUV crossover et pick-up abordables

** Le bénéfice ajusté avant impôts du 4ème trimestre augmente d'environ 13% pour atteindre 2,84 milliards de dollars

** Le bénéfice de base ajusté pour l'année fiscale devrait se situer entre 13 et 15 milliards de dollars, le point médian étant supérieur à l'estimation des analystes de 13,39 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel est en baisse de 5,1% à environ 45,3 milliards de dollars

** Les actions de GM ont augmenté de 52,7 % en 2025