Les actions de Genco bondissent après que Diana Shipping a proposé une offre de 20,60 dollars en numéraire

24 novembre - ** Les actions de Genco Shipping and Trading

GNK.N augmentent de ~7% à $19.09

** Diana Shipping DSX.N , qui détient environ 14,8% des actions en circulation de GNK, offre d'acquérir les actions restantes de Genco pour 20,60 $ par action en espèces

** L'opération représente une prime de 15 % par rapport à la dernière clôture de GNK le 21 novembre

** DSX déclare que la proposition n'est pas contraignante et qu'elle a été approuvée par le conseil d'administration, et ajoute qu'il n'y a aucune garantie qu'un accord final sera conclu

** Les actions de DSX augmentent de 1,2 % pour atteindre 1,7 $

** En incluant les mouvements de la séance, GNK est en hausse de 37% depuis le début de l'année