Les actions de Gemini, fondée par les frères Winklevoss, s'envolent après l'injection de 100 millions de dollars par ses fondateurs

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Le titre de la sociétéGemini Space Station

GEMI.O a bondi de plus de 20% vendredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que la plateforme d'échange de cryptomonnaies a annoncé une perte trimestrielle inférieure aux prévisions et que ses fondateurs ont injecté 100 millions de dollars dans l'entreprise.

Les actions de la société new-yorkaise avaient été cotées à 28 dollars lors de leur introduction en Bourse, mais ont depuis perdu du terrain, clôturant à 5,26 dollars jeudi.

L'investissement, annoncé jeudi soir, a été réalisé par Winklevoss Capital Fund au prix de 14 dollars par action, le paiement s'effectuant en bitcoins. Le fonds, détenu par Cameron et Tyler Winklevoss, est leur family office et leur principal véhicule pour les investissements en capital-risque et en cryptomonnaies.

La perte nette par action s'est élevée à 93 cents au cours du trimestre clos le 31 mars, un résultat meilleur que les 1,03 dollar attendus par les analystes, selon les estimations de LSEG. Le chiffre d'affaires trimestriel a bondi de 42% par rapport à l'année précédente, atteignant 50,3 millions de dollars, grâce à la croissance des revenus des services et de la plateforme de gré à gré.

Les analystes restent toutefois prudents.

“Sans l'investissement stratégique de 100 millions de dollars des fondateurs, nous pensons que Gemini serait probablement en baisse à la clôture, car les indicateurs clés tels que la reprise de la croissance du nombre d'utilisateurs et du chiffre d'affaires sont restés bien en deçà des attentes d'avant l'introduction en Bourse”, a déclaré Adam Frisch, analyste chez Evercore.

Le directeur général Tyler Winklevoss a déclaré que le marché avait “considérablement sous-évalué Gemini”.

PLUS DE PROBLÈMES, MOINS DE PERSONNEL

Ces résultats s’inscrivent dans un contexte tumultueux. Gemini et ses fondateurs, Cameron et Tyler Winklevoss, font face à un recours collectif d’actionnaires alléguant que les investisseurs ont été induits en erreur quant aux perspectives commerciales de l’entreprise, le changement de stratégie, les suppressions d’emplois et les départs de cadres étant tenus pour responsables de la chute du cours de l’action.

En février, Gemini a annoncé qu’elle allait réduire ses effectifs d’environ 25%, mettre fin à la plupart de ses activités internationales et se séparer de ses directeurs des opérations, des finances et des affaires juridiques. Danijela Stojanovic occupe depuis lors le poste de directrice financière par intérim.

M. Frisch a déclaré que Gemini n'avait pas encore fourni de prévisions de chiffre d'affaires, laissant aux investisseurs une visibilité limitée sur son expansion dans les prévisions et les produits dérivés.

Les jumeaux Winklevoss se sont fait connaître du grand public après avoir poursuivi Mark Zuckerberg en justice, l'accusant d'avoir volé leur idée pour Facebook. Ils ont conclu un accord à l'amiable en 2008, obtenant une compensation en espèces et en actions.