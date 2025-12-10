Les actions de GE Vernova augmentent après l'annonce de perspectives de revenus favorables pour 2026 et l'augmentation des rachats d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de GE Vernova GEV.N ont augmenté de plus de 8% dans les échanges avant bourse mercredi après avoir prévu des revenus plus élevés pour 2026 et une augmentation de 4 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions, sous l'effet de la demande croissante de son équipement électrique par les centres de données.

L'augmentation de la consommation d'énergie provenant de l'intelligence artificielle et d'autres industries à forte intensité de données entraîne une croissance soutenue dans ses activités de réseaux et de turbines à gaz, ce qui aide GE Vernova à se positionner pour une expansion à plus long terme aux États-Unis.

Vernova, qui a été scindée de General Electric GE.N en mars 2024, a grimpé de plus de 370% depuis la séparation. L'action a augmenté de 8,2 % à 676,46 $ avant la cloche mercredi.

GE Vernova a augmenté son autorisation de rachat d'actions de 6 milliards de dollars à 10 milliards de dollars et a doublé son dividende trimestriel à 50 cents par action.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que les prévisions étaient "bien supérieures aux marges, à l'Ebitda et au FCF", notant les perspectives "exceptionnellement constructives" du flux de trésorerie disponible de la société pour 2026 et les marges d'électrification positives de plus de 20 %.

La société prévoit une croissance organique des revenus de 16 % à 18 % dans son segment de l'énergie et une croissance de 20 % dans son activité d'électrification en 2026.

Elle prévoit un flux de trésorerie disponible de 4,5 à 5,0 milliards de dollars l'année prochaine, dépassant les 3,5 à 4 milliards de dollars qu'elle attend en 2025.