Les actions de Galapagos vont connaître leur pire journée depuis près de 5 ans après l'annonce de la liquidation des activités de CAR T

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de la société biotechnologique belge Galapagos GLPG.AS chutent de près de 15%, se dirigeant vers leur pire journée depuis près de 5 ans, après l'annonce de la fermeture de son activité de thérapie cellulaire CAR T en raison de l'absence d'offres de désinvestissement viables ** La société cotée à Amsterdam a annoncé qu'elle mettrait fin à ses activités de thérapie cellulaire après l'échec des tentatives de vente, affectant 365 emplois en Europe, en Chine et aux États-Unis

** Elle a indiqué que l'arrêt des activités de thérapie cellulaire impliquait la fermeture d'installations dans cinq pays, les coûts opérationnels devant atteindre entre 100 et 125 millions d'euros ($106-132,5 millions) et les coûts de restructuration étant estimés à 150-200 EUR MLN

** L'analyste Stijn van der Schoot, de Van Lanschot Kempen, considère la liquidation comme négative, déclarant que la cession aurait été l'issue préférable, mais qu'elle est désormais improbable

** Van der Schoot note que la position de trésorerie substantielle de Galapagos de 3,1 BLN pourrait soutenir de futures acquisitions, bien que les actions subissent une pression immédiate à la suite de l'annonce ** Jusqu'à la clôture de la séance précédente, les actions étaienten hausse de depuis le début de l'année

(1 $ = 0,8575 euros)