Les actions de Fox et de News Corp chutent après l'annonce d'offres secondaires par la famille Murdoch

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre -

** Les actions de Fox Corp FOXA.O en baisse de 2,4 % à 61 $ et celles de News Corp NWSA.O en baisse de 1,7 % à 29,44 $ dans les échanges prolongés après l'annonce des offres secondaires

** Fox annonce que les trusts au bénéfice de , et et de leurs descendants respectifs et d'organisations caritatives ont l'intention de vendre ~16,9 millions d'actions, et News Corp annonce une offre secondaire d'actions ~14,2 millions

** Fox déclare également être parvenu à une résolution mutuelle () concernant les procédures judiciaires liées au trust de la famille Murdoch, ce qui met fin à tous les litiges

** De nouvelles fiducies familiales seront créées au profit de Lachlan Murdoch, Grace Murdoch et Chloe Murdoch. Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch et James Murdoch cesseront d'être bénéficiaires de tout trust détenant des actions de Fox ou de News Corp

** Morgan Stanley agit en tant qu'unique preneur ferme pour les deux offres secondaires

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de FOXA ont augmenté de ~29 % depuis le début de l'année, tandis que les actions de NWSA ont augmenté de ~9 % en 2025