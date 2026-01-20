 Aller au contenu principal
Les actions de Forestar chutent de 6 % ; le bénéfice par action du premier trimestre n'est pas à la hauteur des attentes des investisseurs
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions de Forestar Group Inc FOR.N , société de développement de terrains résidentiels détenue majoritairement par le constructeur de maisons DR Horton

DHI.N , ont baissé de 5,7 % à 25,83 $ mardi après la publication du premier trimestre fiscal, avec un bénéfice par action inférieur aux estimations de la Bourse, alors que les recettes ont été supérieures aux prévisions ** FOR, qui achète des terrains pour les vendre à des constructeurs de maisons individuelles, a annoncé un bénéfice par action de 0,30 $ contre 0,32 $ attendu par les analystes, pour un chiffre d'affaires de 273 millions de dollars, supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur 260,97 millions de dollars

** Au cours du premier trimestre, la société a déclaré que les lots vendus ont diminué de 17 %, passant de 2 333 lots au cours du premier trimestre de l'exercice 2025 à 1 944 lots, dont 317 lots vendus à des clients autres que D.R. Horton

** FOR a réaffirmé ses prévisions pour l'exercice 2026, à savoir la livraison de 14 000 à 15 000 lots, générant un chiffre d'affaires de 1,6 à 1,7 milliard de dollars

** Le PT médian pour FOR est de 34,50 $ selon LSEG, qui indique seulement quatre notes d'analystes: 2 "strong buy", 1 "buy" et 1 "hold"

** Les actions de FOR sont toujours en hausse de 4,9 % depuis le début de l'année, après une chute de 5 % en 2025

