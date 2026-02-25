Les actions de First Solar s'effondrent après la publication de prévisions de ventes médiocres dans un contexte d'incertitude politique

Les actions chutent de plus de 12 %

Les prévisions de Co pour 2026 sont inférieures aux estimations

La société prévoit un impact tarifaire de 125 à 135 millions de dollars en 2026

(Mise à jour des actions et ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Pooja Menon et Dharna Bafna

Les actions de First Solar FSLR.O ont chuté de 12,8% à leur plus bas depuis septembre de l'année dernière mercredi, après que la société a prévu des ventes annuelles inférieures aux attentes de Wall Street, dans un contexte d'incertitude de l'environnement politique américain et de retards dans l'octroi des permis sous l'administration Trump.

Le fabricant de panneaux solaires a déclaré mardi qu'il s'attend à ce que son chiffre d'affaires net pour 2026 soit compris entre 4,9 milliards de dollars et 5,2 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les dirigeants ont déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats mardi que l'entreprise s'attend à un impact tarifaire total de 125 millions à 135 millions de dollars cette année.

L'industrie solaire est confrontée à des pressions tarifaires et à un gel des approbations pour les grands projets sous l'administration actuelle, dans le cadre d'un programme axé sur le pétrole, le gaz, le charbon et le nucléaire, s'écartant des politiques d'énergie verte de Joe Biden.

Christopher Dendrinos, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que les perspectives pour 2026 sont inférieures aux attentes en raison de l'augmentation des activités de réduction, mais il considère qu'il s'agit d'un événement de compensation qui le positionne pour une reprise du volume l'année prochaine, en supposant qu'aucun tarif supplémentaire ne soit imposé.

L'entreprise a ajouté que la demande pour ses modules solaires de la série 6, conçus pour les centrales solaires à grande échelle et produits en Malaisie et au Vietnam, reste limitée.

Pour y remédier, elle ouvrira une nouvelle ligne de finition aux États-Unis en Caroline du Sud, dont la production devrait commencer au quatrième trimestre, et qui utilisera une partie de la partie avant de ces installations d'Asie du Sud-Est.

M. Dendrinos a ajouté que cette mesure devrait être nettement positive car elle réduira l'exposition de First Solar aux tarifs douaniers, mais la capacité de production supplémentaire pourrait être soumise à une pression continue si les tarifs douaniers persistent.

La société s'attend à ce que cette mesure améliore l'efficacité du fret, réduise l'exposition aux tarifs et augmente l'utilisation de matériaux locaux, ce qui contribuera à stimuler les ventes sur le marché américain.

"First Solar est bien compris comme une histoire de 2027 avec plusieurs catalyseurs positifs sur le chemin", a déclaré Vikram Bagri, analyste chez Citi.