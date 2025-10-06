 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 978,41
-1,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Firefly Aerospace s'envolent suite à l'accord avec SciTec
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions de Firefly Aerospace FLY.O ont bondi de près de 17 % à 31,88 $ avant la mise sur le marché

** La société achète la société de technologie de sécurité nationale SciTec pour environ 855 millions de dollars

** Le financement est assuré par une combinaison de 300 millions de dollars en espèces et de 555 millions de dollars en actions Firefly; la transaction devrait être conclue d'ici la fin de l'année

** SciTec fonctionnera alors comme une unité de Firefly sous la direction de Jim Lisowski, son actuel directeur général

** Jefferies qualifie l'opération d'"immédiatement relutive" pour l'Ebitda et le FCF, ajoutant 41 % au chiffre d'affaires de 2026

** L'ajout de logiciels éprouvés et de capacités de traitement des données devrait améliorer la capacité de Firefly à fournir des solutions intégrées et définies par logiciel pour les missions critiques de sécurité nationale" - Jefferies

** FLY a perdu 60,9 % depuis son introduction en bourse le 7 août

Valeurs associées

FIREFLY
27,3700 USD NASDAQ +2,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2025 à 12:33:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le secrétaire général du comité Nobel Thomas Perlmann (d) près des portraits de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et Shimon Sakaguchi, lauréats du Nobel de médecine, à Stockholm le 6 octobre 2025 ( AFP / Jonathan Nackstrand )
    Le Nobel de médecine récompense la découverte des "gardiens du système immunitaire"
    information fournie par AFP 06.10.2025 13:22 

    Le prix Nobel de médecine 2025 a été décerné lundi à un trio américano-japonais pour leurs travaux sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire, en particulier l'identification des "gardiens du système immunitaire". La chercheuse américaine Mary E. ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Le mouvement reste haussier
    STELLANTIS (Milan) : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 06.10.2025 13:10 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : Le mouvement reste haussier
    BAINS MER MONACO : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 06.10.2025 12:54 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Attendre un test du support
    WAVESTONE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 06.10.2025 12:35 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank