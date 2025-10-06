Les actions de Firefly Aerospace s'envolent suite à l'accord avec SciTec

6 octobre - ** Les actions de Firefly Aerospace FLY.O ont bondi de près de 17 % à 31,88 $ avant la mise sur le marché

** La société achète la société de technologie de sécurité nationale SciTec pour environ 855 millions de dollars

** Le financement est assuré par une combinaison de 300 millions de dollars en espèces et de 555 millions de dollars en actions Firefly; la transaction devrait être conclue d'ici la fin de l'année

** SciTec fonctionnera alors comme une unité de Firefly sous la direction de Jim Lisowski, son actuel directeur général

** Jefferies qualifie l'opération d'"immédiatement relutive" pour l'Ebitda et le FCF, ajoutant 41 % au chiffre d'affaires de 2026

** L'ajout de logiciels éprouvés et de capacités de traitement des données devrait améliorer la capacité de Firefly à fournir des solutions intégrées et définies par logiciel pour les missions critiques de sécurité nationale" - Jefferies

** FLY a perdu 60,9 % depuis son introduction en bourse le 7 août