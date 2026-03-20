Les actions de FedEx réduisent leurs gains, la faiblesse des prévisions trimestrielles compromettant le relèvement des perspectives annuelles

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(Refonte du premier paragraphe, ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, commentaires et détails des paragraphes 3 à 6) par Rashika Singh, Abhinav Parmar et Anshuman Tripathy

Les actions de FedEx FDX.N ont réduit leurs gains après avoir augmenté d'environ 7 % au début de la journée de vendredi, les inquiétudes concernant la guerre en Iran et les perspectives trimestrielles du géant de la livraison de colis ayant sapé la confiance des investisseurs dans ses perspectives.

Les actions de la société basée à Memphis, Tennessee, étaient en hausse d'environ 1,3 % dans les échanges de l'après-midi.

FedEx a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année fiscale jeudi en fin de journée et a fait part d'une demande de transport stable malgré les tensions géopolitiques et l'augmentation des coûts du carburant. Le quatrième trimestre de FedEx se termine en mai.

Alors que le conflit iranien a fait grimper les tarifs du fret aérien et forcé le réacheminement des vols, FedEx, considéré comme un indicateur du commerce mondial, a déclaré que la demande au cours des deux premières semaines de mars correspondait aux attentes d'une poursuite des tendances du troisième trimestre.

Jonathan Chappell, analyste chez Evercore ISI, a déclaré que les actions de FedEx ont réduit leurs gains principalement en raison de la pression exercée sur le marché global par la guerre.

En outre, les investisseurs qui digéraient les nouvelles se rendaient compte que les prévisions de bénéfices plus élevés pour l'ensemble de l'année étaient dues à la performance du troisième trimestre, alors que le point médian des prévisions pour le trimestre en cours était inférieur à l'estimation consensuelle, a déclaré Chappell.

"Cela peut s'avérer prudent, mais cela ne laisse pas présager une poursuite de la hausse du dernier trimestre", a-t-il ajouté.

FedEx a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats jeudi que le point médian de sa fourchette de perspectives implique un bénéfice ajusté par action au quatrième trimestre d'environ 5,80 dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 5,85 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La hausse des prix du pétrole pourrait encore se répercuter sur les coûts d'expédition dans les semaines à venir. FedEx, qui exploite la plus grande flotte aérienne de fret au monde en termes de nombre d'appareils, a déclaré que ses mécanismes de surtaxe carburant continuent d'absorber la majeure partie de l'impact et que le Moyen-Orient ne représentait qu'une petite partie de ses activités.

Toutefois, la compagnie a suspendu la plupart de ses opérations dans la région et réachemine ses expéditions. Elle a également bénéficié de la croissance continue des liaisons Asie-Europe, sur lesquelles FedEx a redéployé des capacités provenant des liaisons Asie-États-Unis.

La société a publié des résultats pour le troisième trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes, grâce à la solidité de son segment Express, à marge plus élevée et sensible au facteur temps, où l'augmentation du volume et le renforcement des prix ont permis de réaliser la saison de pointe la plus rentable de l'histoire de la société.

"L'activité B2B a augmenté chez FedEx malgré la faiblesse des stocks des détaillants et la morosité du secteur industriel - une dynamique unique par rapport aux autres entreprises de transport", a déclaré Matthew Young, analyste chez Morningstar.

Les actions de FedEx ont augmenté de plus de 23 % jusqu'à présent en 2026, tandis que celles de son rival UPS ont baissé d'environ 2,7 %. FedEx a dépassé UPS en valeur de marché ce mois-ci pour la première fois depuis son introduction en bourse en 1978, s'emparant ainsi de la première place.

FedEx se négocie à 16,58 fois les bénéfices prévisionnels à 12 mois, contre 13,23 pour UPS.

Les actions de son homologue européen Deutsche Post DHL Group DHLn.DE ont clôturé en hausse de 0,1 % vendredi et UPS

UPS.N était en légère baisse de 0,2 %.

"Nous nous attendons à ce que FedEx continue de surperformer le secteur, et nous nous attendons à ce que Freight améliore sa rentabilité une fois qu'elle aura surmonté les frictions liées à la séparation", ont déclaré les analystes de Stifel.

FedEx est engagé dans une restructuration pluriannuelle qui comprend la réduction de milliards de dollars de coûts, la combinaison de ses options de livraison distinctes Ground et Express, l'automatisation de certaines opérations et la scission de son activité de camionnage Freight le 1er juin.