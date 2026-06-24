Les actions de FedEx reculent après une baisse de la marge ; la société table sur une hausse de 11 % de son chiffre d'affaires en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3 et d'un commentaire de la direction au paragraphe 4)

Les marges de FedEx FDX.N dans son cœur de métier, la livraison, ont reculé au dernier trimestre par rapport à l'année précédente, et l'action a chutéde 6% mardi en séance prolongée, bien que la société ait dépassé les estimations de bénéfices et prévu une croissance de 11% de son chiffre d'affaires cette année. La marge d’exploitation du segment Federal Express est tombée à 7,7%, contre 8,4% un an plus tôt, en raison de la hausse des coûts liés aux salaires et avantages sociaux des employés , au transport sous-traité et au carburant. Cela revêt une importance particulière car FedEx a scindé, le 1er juin, son segment de transport routier, FedEx Freight FDXF.N , afin de se concentrer sur son activité de livraison.

Les investisseurs observent de près dans quelle mesure cette entreprise allégée pourra augmenter ses bénéfices en développant ses services à forte rentabilité, notamment la livraison de médicaments sous température contrôlée, tout en maîtrisant rigoureusement ses coûts.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise basée à Memphis, un analyste a noté que la croissance relative au quatrième trimestre fiscal était légèrement inférieure à ce que les analystes s’attendaient à observer au cours des prochains mois.

Le directeur financier, Claude Russ, a déclaré que les marges s’amélioreraient à mesure que les charges liées aux rémunérations diminueraient.

Les droits de douane mondiaux imposés par le président américain Donald Trump ont affaibli la demande de services de livraison auprès de FedEx et de son concurrent UPS UPS.N . L’évolution des politiques commerciales américaines, notamment la fin de l’exonération douanière « de minimis » pour les envois de faible valeur issus du commerce électronique en provenance de détaillants discount liés à la Chine, tels que Shein et Temu

PDD.O , a pesé sur les volumes.

FedEx prévoit un bénéfice par action compris entre 16,90 et 18,10 dollars pour l’année, alors que la société aligne désormais son exercice fiscal sur l’année civile, alors qu’il se terminait auparavant en mai. Les analystes n’ont pas encore élaboré de modèles permettant de comparer ces chiffres avec les nouvelles prévisions, qui ne concernent que ses activités de livraison. Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre clos le 31 mai a atteint 6,31 dollars par action, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 5,96 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel a grimpé de 12,6% pour atteindre 25 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 24,04 milliards de dollars, grâce à une forte demande intérieure.

Les résultats trimestriels incluent l’activité de transport routier que FedEx a cédée ce mois-ci.

FedEx a également annoncé son intention de racheter des actions pour un montant maximal d’un milliard de dollars en 2026.