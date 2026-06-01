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Les actions de FedEx progressent après la finalisation de la scission de FedEx Freight
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Les actions de la société mondiale de livraison FedEx FDX.N progressent de plus de 2% à 339 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce la finalisation de la scission de FedEx Freight, dont les actions commenceront à être négociées plus tard dans la journée à la Bourse de New York sous le symbole "FDXF"

** FedEx Freight table sur une croissance de son chiffre d'affaires à moyen terme comprise entre 4% et 6%, a déclaré en avril le directeur financier Marshall Witt

** Le cours cible médian des 29 courtiers couvrant l'action FDX est de 420 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action FDX affichait une hausse de 42,5% depuis le début de l'année

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