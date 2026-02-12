Les actions de Fastly s'envolent de 75 % après avoir dépassé les attentes au T4 et de solides prévisions

12 février - ** Les actions de la société Fastly FSLY.O , spécialisée dans les plateformes de cloud computing, ont augmenté de 75%, ce qui représente une hausse record en un jour, après que le chiffre d'affaires, le bénéfice par action et les perspectives du 4ème trimestre aient dépassé les attentes, la société citant l'intelligence artificielle comme raison de ses prévisions haussières ** FSLY a publié mercredi en fin de journée un chiffre d'affaires de 172,6 millions de dollars au 4ème trimestre, dépassant les attentes de 161,4 millions de dollars, et son BPA ajusté surprise de 0,12 $ a dépassé les estimations de 0,06 $, selon LSEG

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 168 à 174 millions de dollars pour le premier trimestre, contre 159,6 millions de dollars attendus par les analystes, et un bénéfice par action ajusté de 0,07 à 0,10 dollar, contre un bénéfice par action de 0,01 dollar attendu par les analystes

** Pour 2026, la prévision du BPA de 0,23 à 0,29 $ était bien supérieure au modèle des analystes de 0,13 $, et les prévisions de 700 à 720 millions de dollars de chiffre d'affaires dépassaient les prévisions de 667,8 millions de dollars des analystes

** La société a déclaré qu'à l'horizon 2026, elle prévoit "une dynamique continue, avec l'IA comme un vent arrière croissant" pour ses activités

** D.A. Davidson a augmenté son PT de 4 $ à 13 $, mais a maintenu une note "neutre", soulignant que les 10 principaux clients de la société ont été le principal moteur de la croissance au quatrième trimestre

** FSLY s'est échangé pour la dernière fois à 16,30 $ contre une prévision médiane de 13 $, selon LSEG, qui indique 10 notations d'analystes: 1 "strong buy", 2 "buy", 6 "hold" et 1 "sell

** En incluant le mouvement de jeudi, l'action est en hausse de ~58% depuis le début de l'année contre une baisse de 2,3% pour le Nasdaq .IXIC .