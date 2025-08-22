Les actions de détail américaines bondissent après que Jerome Powell de la Fed a fait allusion à une réduction des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des détaillants américains augmentent après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ait fait allusion à une possible réduction des taux d'intérêt

** Les indices boursiers américains ont prolongé leurs gains vendredi après que Jerome Powell ait évoqué une possible réduction des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la banque centrale dans ses remarques au symposium de Jackson Hole

** Les actions des détaillants de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N ont augmenté de ~4%, American Eagle Outfitters

AEO.N a augmenté de ~5%, Urban Outfitters URBN.O a augmenté de ~3%

** Les actions des grandes surfaces Target TGT.N et Best Buy BBY.N ont également augmenté de ~3% chacune, tandis que Macy's M.N a augmenté de ~3% et Kohl's KSS.N de ~6%

** Les chaînes de magasins de bricolage Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N en hausse de ~2% chacune

** Les actions des fabricants de vêtements de sport Nike

NKE.N , Lululemon LULU.N en hausse de ~3% chacune et Under Armour UAA.N en hausse de ~2%

** En incluant le mouvement d'aujourd'hui, l'indice S&P 500 Consumer Discretionary Distribution & Retail .SPXRT est en hausse de 5,5 % depuis le début de l'année