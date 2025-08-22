 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 977,46
+0,49%
Les actions de détail américaines bondissent après que Jerome Powell de la Fed a fait allusion à une réduction des taux d'intérêt
22/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des détaillants américains augmentent après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ait fait allusion à une possible réduction des taux d'intérêt

** Les indices boursiers américains ont prolongé leurs gains vendredi après que Jerome Powell ait évoqué une possible réduction des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la banque centrale dans ses remarques au symposium de Jackson Hole

.N .

** Les actions des détaillants de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N ont augmenté de ~4%, American Eagle Outfitters

AEO.N a augmenté de ~5%, Urban Outfitters URBN.O a augmenté de ~3%

** Les actions des grandes surfaces Target TGT.N et Best Buy BBY.N ont également augmenté de ~3% chacune, tandis que Macy's M.N a augmenté de ~3% et Kohl's KSS.N de ~6%

** Les chaînes de magasins de bricolage Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N en hausse de ~2% chacune

** Les actions des fabricants de vêtements de sport Nike

NKE.N , Lululemon LULU.N en hausse de ~3% chacune et Under Armour UAA.N en hausse de ~2%

** En incluant le mouvement d'aujourd'hui, l'indice S&P 500 Consumer Discretionary Distribution & Retail .SPXRT est en hausse de 5,5 % depuis le début de l'année

Banques centrales
FED

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
96,680 USD NYSE +4,10%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
12,865 USD NYSE +4,98%
BEST BUY
75,150 USD NYSE +3,78%
HOME DEPOT
409,860 USD NYSE +3,05%
KOHL'S
14,130 USD NYSE +6,12%
LOWE'S COM
263,160 USD NYSE +2,88%
LULULEMON ATHL
204,1200 USD NASDAQ +3,00%
MACY'S
13,362 USD NYSE +3,22%
NIKE -B-
78,610 USD NYSE +3,20%
TARGET
100,755 USD NYSE +3,82%
UNDER ARMOUR RG-A
5,179 USD NYSE +2,45%
URBAN OUTFITTERS
76,3300 USD NASDAQ +3,30%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
