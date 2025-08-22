Les actions de détail américaines augmentent après que Jerome Powell de la Fed ait fait allusion à une réduction des taux d'intérêt

(Mises à jour)

22 août - ** Les actions des détaillants américains augmentent après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ait fait allusion à une possible baisse des taux d'intérêt qui pourrait stimuler les dépenses discrétionnaires des consommateurs ** Les investisseurs applaudissent les commentaires de Powell comme si c'était le début d'une parade de réduction des taux d'intérêt. Mais une seule baisse ne fera pas bouger l'aiguille des dépenses de consommation" - Zak Stambor, analyste senior, Emarketer

** Les actions des détaillants de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N et American Eagle Outfitters AEO.N augmentent de ~5%, Urban Outfitters URBN.O gagne ~4%

** Les actions des grandes surfaces Target TGT.N et Best Buy BBY.N ont également augmenté de ~4% chacune, tandis que Macy's M.N a augmenté de ~3% et Kohl's KSS.N de 5%

** Les chaînes de magasins de bricolage Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N ont progressé deprès de 4% chacune

** Les actions des fabricants de vêtements de sport Nike

NKE.N , Lululemon LULU.N en hausse de ~3% chacune et Under Armour UAA.N en hausse de ~2%

** Les fabricants de jouets Mattel MAT.O et Hasbro HAS.O ont également progressé de près de 3%

** Les croisiéristes Royal Caribbean RCL.N , Carnival

CCL.N et Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N en hausse de 4%, 5% et 6% respectivement

** En incluant le mouvement d'aujourd'hui, l'indice S&P 500 Consumer Discretionary Distribution & Retail .SPXRT est en hausse de 5,5 % depuis le début de l'année