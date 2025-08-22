 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 982,50
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de détail américaines augmentent après que Jerome Powell de la Fed ait fait allusion à une réduction des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 17:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 août - ** Les actions des détaillants américains augmentent après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ait fait allusion à une possible baisse des taux d'intérêt qui pourrait stimuler les dépenses discrétionnaires des consommateurs ** Les investisseurs applaudissent les commentaires de Powell comme si c'était le début d'une parade de réduction des taux d'intérêt. Mais une seule baisse ne fera pas bouger l'aiguille des dépenses de consommation" - Zak Stambor, analyste senior, Emarketer

** Les actions des détaillants de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N et American Eagle Outfitters AEO.N augmentent de ~5%, Urban Outfitters URBN.O gagne ~4%

** Les actions des grandes surfaces Target TGT.N et Best Buy BBY.N ont également augmenté de ~4% chacune, tandis que Macy's M.N a augmenté de ~3% et Kohl's KSS.N de 5%

** Les chaînes de magasins de bricolage Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N ont progressé deprès de 4% chacune

** Les actions des fabricants de vêtements de sport Nike

NKE.N , Lululemon LULU.N en hausse de ~3% chacune et Under Armour UAA.N en hausse de ~2%

** Les fabricants de jouets Mattel MAT.O et Hasbro HAS.O ont également progressé de près de 3%

** Les croisiéristes Royal Caribbean RCL.N , Carnival

CCL.N et Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N en hausse de 4%, 5% et 6% respectivement

** En incluant le mouvement d'aujourd'hui, l'indice S&P 500 Consumer Discretionary Distribution & Retail .SPXRT est en hausse de 5,5 % depuis le début de l'année

Banques centrales
FED

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
97,530 USD NYSE +5,02%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
12,790 USD NYSE +4,37%
BEST BUY
75,290 USD NYSE +3,98%
CARNIVAL
30,955 USD NYSE +5,76%
HASBRO INC
81,6800 USD NASDAQ +2,86%
HOME DEPOT
414,042 USD NYSE +4,10%
KOHL'S
13,880 USD NYSE +4,24%
LOWE'S COM
265,050 USD NYSE +3,62%
LULULEMON ATHL
204,1561 USD NASDAQ +3,02%
MACY'S
13,420 USD NYSE +3,67%
MATTEL
18,2950 USD NASDAQ +2,95%
NIKE -B-
78,850 USD NYSE +3,52%
NORW CRS LINE
24,865 USD NYSE +6,40%
RYL CARIBBEAN CR
340,982 USD NYSE +4,88%
TARGET
99,707 USD NYSE +2,74%
UNDER ARMOUR RG-A
5,135 USD NYSE +1,58%
URBAN OUTFITTERS
76,1718 USD NASDAQ +3,09%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank