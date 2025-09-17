Les actions de crypto-monnaies cotées aux États-Unis chutent après que la Fed a réduit ses taux de 25 points de base

17 septembre - ** Les actions de crypto-monnaies cotées aux États-Unis chutent après que la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base

** La bourse de crypto-monnaies Coinbase COIN.O en baisse de 2,9%, tandis que la société de trésorerie bitcoin Strategy

MSTR.O plonge de 1,5%

** Les mineurs MARA Holdings MARA.O et Riot Platforms

RIOT.O en baisse de 1,4 % et 0,8 %, respectivement

** La Fed a indiqué qu'elle abaisserait régulièrement les coûts d'emprunt au cours des deux dernières réunions de politique monétaire de l'année