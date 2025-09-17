 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de crypto-monnaies cotées aux États-Unis chutent après que la Fed a réduit ses taux de 25 points de base
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 20:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions de crypto-monnaies cotées aux États-Unis chutent après que la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base

** La bourse de crypto-monnaies Coinbase COIN.O en baisse de 2,9%, tandis que la société de trésorerie bitcoin Strategy

MSTR.O plonge de 1,5%

** Les mineurs MARA Holdings MARA.O et Riot Platforms

RIOT.O en baisse de 1,4 % et 0,8 %, respectivement

** La Fed a indiqué qu'elle abaisserait régulièrement les coûts d'emprunt au cours des deux dernières réunions de politique monétaire de l'année

Banques centrales
FED

Valeurs associées

BTC/USD
115 557,3423 USD CryptoCompare -1,10%
COINBASE GLB RG-A
314,5000 USD NASDAQ -4,09%
MARA HLDGS
16,9500 USD NASDAQ -3,31%
RIOT PLATFORMS
17,1450 USD NASDAQ -2,14%
STRATEGY RG-A
325,3100 USD NASDAQ -2,92%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

