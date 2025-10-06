Les actions de Critical Metals montent en flèche après la publication d'un rapport de Reuters selon lequel Washington envisagerait une prise de participation

par Vallari Srivastava

Les actions de Critical Metals CRML.O ont fait un bond deprès de 53% dans les échanges avant bourse lundi après que Reuters a rapporté que le gouvernement américain était en pourparlers pour acheter une participation dans lemineur, le dernier en date des accords conclus par Washington pour sécuriser l'approvisionnement en terres rares.

Un accord, s'il aboutit, donnerait au gouvernement américain un intérêt direct dans le plus grand projet de terres rares au Groenland, un territoire arctique stratégiquement important et riche en minéraux que le président Trump a précédemment suggéré que les États-Unis devraient prendre en charge .

"Une participation américaine dans (Tanbreez) marquerait une étape importante dans la construction d'une chaîne d'approvisionnement diversifiée 'de la mine à l'aimant' indépendante de la Chine", a déclaré Neha Mukherjee, directrice de recherche chez Benchmark Mineral Intelligence.

Washington a fait pression pour sécuriser les minéraux essentiels et réduire la dépendance à l'égard de la Chine, en prenant des participations dans des producteurs tels que Lithium Americas LAC.TO et MP Materials MP.N .

Le gouvernement ne se contente pas de soutenir des projets nationaux, il vise également des actifs à l'étranger dans des régions riches en ressources mais sous-développées,a déclaré Neha Mukherjee.

"Cela indique également que nous pourrions assister à l'émergence d'autres transactions de ce type, en particulier dans le cadre de projets à un stade précoce présentant un potentiel de ressources important."

Critical Metals a acquis le gisement de terres rares Tanbreez de Grennland l'année dernière pour 5 millions de dollars en espèces et 211 millions de dollars en actions.

La société a demandé au début de l'année une subvention de 50 millions de dollars au titre de la loi sur la production de défense (Defense Production Act), que Washington a depuis envisagé de convertir en une participation au capital, selon le rapport.

Si cette conversion est finalisée, elle équivaudrait à une participation d'environ 8 %, bien que les discussions restent préliminaires, selon les sources.

Par ailleurs, Critical Metals a déclaré avoir accepté de lever 35 millions de dollars auprès d'un investisseur institutionnel anonyme pour financer le développement de Tanbreez.

Les actions ont gagné environ 17 % cette année, ce qui valorise la société à environ 787 millions de dollars.

Lundi, la société a également déclaré qu'elle avait retraité ses états financiers pour les semestres clos les 31 décembre 2024 et 2023, avertissant les investisseurs de ne pas se fier aux rapports précédents.