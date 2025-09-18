Les actions de Cracker Barrel chutent en raison du changement de logo, ce qui nuit à la fréquentation des restaurants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Baisse de l'action de près de 16 % depuis l'annonce du changement de logo le 19 août

La fréquentation des magasins a baissé d'environ 8 % depuis le lancement du nouveau logo - directeur financier Pommells

Prévisions de recettes annuelles inférieures aux estimations des analystes

Augmentation des dépenses de marketing pour l'année

(Mise à jour des actions au paragraphe 1) par Juveria Tabassum

Les actions de Cracker Barrel

CBRL.O ont chuté d'environ 3 % jeudi, après que la réaction des médias sociaux autour de la décision éphémère de la chaîne de restaurants de changer son logo vieux de plusieurs décennies a affecté le trafic des clients et l'a incité à abandonner les plans de remodelage des magasins.

La société a été contrainte de revenir à son logo "Old Timer" après avoir essuyé les critiques des conservateurs, dont le président américain Donald Trump, pour avoir supprimé l'image d'un homme vêtu d'une salopette, connu sous le nom d'"Oncle Herschel", adossé à un tonneau. Ses actions ont chuté de près de 16 % depuis que le changement de logo a été annoncé pour la première fois le 19 août.

L'action a perdu jusqu'à 9 % dans les échanges avant bourse, la société prévoyant un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations des analystes après la fermeture des marchés mercredi.

Le nouveau logo est resté en place pendant environ une semaine, et la société a commencé à déployer un agencement plus moderne dans quatre restaurants, mais a maintenant abandonné le projet, a déclaré la directrice générale Julie Felss Masino lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats mercredi. La société revient à son enseigne "Old-Timer" dans les quatre restaurants et à des intérieurs plus traditionnels, a indiqué Mme Masino.

La fréquentation des magasins a chuté d'environ 8 % depuis le lancement du nouveau logo, contre une baisse d'environ 1 % au cours de la première moitié du mois, a déclaré Craig Pommells, le directeur financier de l'entreprise. Le trafic devrait baisser de 7 à 8 % pour le trimestre en cours, mais s'améliorer dans la seconde moitié de l'année, a-t-il ajouté.

"Il s'agit d'une situation quelque peu inhabituelle, et nous en avons tenu compte dans nos prévisions", a déclaré M. Pommells.

Le plan de modernisation de la marque et des magasins de Cracker Barrel s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à raviver la demande, les consommateurs ayant modéré leurs dépenses au restaurant en raison des prix élevés des menus et de l'inflation persistante.

La société a prévu un chiffre d'affaires total pour l'exercice 2026 compris entre 3,35 milliards et 3,45 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes de 3,48 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Les dépenses de marketing devraient également être plus élevées pour l'année.

Les retombées de la campagne de rebranding "ont été sévères sans aucun signe de relâchement", mais les efforts de Cracker Barrel pour ramener des plats populaires au menu et augmenter le marketing pourraient apporter une certaine amélioration, a déclaré l'analyste Jake Bartlett de Truist Securities.