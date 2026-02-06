Les actions de Coty chutent après l'abandon des prévisions pour l'ensemble de l'année sous l'égide du nouveau directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 février - ** Les actions de la société mère de CoverGirl, Coty COTY.N , chutent de près de 8% à 2,9 dollars sur le marché préliminaire ** La société a retiré ses prévisions pour l'ensemble de l'année jeudi, alors qu'elle a lancé une stratégie axée sur les marques principales, le nouveau directeur général par intérim Markus Strobel appelant à une meilleure discipline et à une meilleure exécution pour redresser des performances financières en berne
** J.P. Morgan maintient une position "neutre" sur l'action, reconnaissant l'accent accru sur le redressement avec Markus Strobel récemment nommé président exécutif du conseil d'administration et directeur général
** Mais cela prendra probablement un certain temps avant de porter ses fruits, en particulier avec une décélération des taux de croissance des catégories sous-jacentes, des consommateurs stressés et une activité promotionnelle accrue, entre autres, ajoute J.P. Morgan
** 18 analystes estiment que l'action est "conservée" en moyenne; la prévision médiane est de 3,7 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, COTY a perdu ~53,6 % au cours des 12 derniers mois
