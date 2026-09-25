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Les actions de Costco reculent, les courtiers révisent leurs objectifs de cours à la baisse après la publication des résultats trimestriels
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 13:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** L'action de Costco Wholesale COST.O recule de près de 1 % à 889,67 dollars en pré-ouverture

** J.P. Morgan et quatre autres sociétés de courtage ont abaissé leur objectif de cours sur le titre à la suite de la publication des résultats trimestriels de la société

** J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 1 015 $, estimant que malgré les inquiétudes concernant la croissance du nombre d’adhérents, Costco reste une valeur sûre dont le cours progresse régulièrement, avec une solide trajectoire de croissance à long terme

** La société de courtage explique que le ralentissement de la croissance du nombre d’adhérents s’explique par un plus grand nombre d’implantations en zone urbaine aux États-Unis, ce qui améliore la rentabilité et la commodité, ainsi que par l’absence d’ouvertures en Asie jusqu’à l’exercice 2028

** Le grossiste-détaillant a dépassé les estimations trimestrielles jeudi, enregistrant une forte croissance des ventes comparables , les pressions inflationnistes ayant poussé les consommateurs vers ses stations-service à prix réduits et stimulé la demande dans l’ensemble de ses magasins

** La société affiche un BPA ajusté de 6,60 dollars au quatrième trimestre, hors avantage lié au remboursement de droits de douane de 15 cents, dépassant ainsi les estimations de 6,53 dollars, selon les données de LSEG

** 39 analystes recommandent en moyenne d’« acheter » le titre; l’objectif de cours médian est de 1 095 dollars, selon les données de LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait progressé d’environ 4 % depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/09/2026 à 13:57:19.

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