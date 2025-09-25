Les actions de Costco en baisse ; les résultats sont attendus après la cloche

25 septembre - ** Les actions de Costco Wholesale COST.O ont baissé de 0,7% jeudi, le distributeur ayant annoncé une augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats trimestriels après la clôture de la bourse

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 86,061 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 79,697 milliards de dollars au trimestre précédent, et à un bénéfice par action de 5,80 dollars, contre 5,29 dollars il y a un an, selon LSEG

** Les recommandations des analystes sur COST comprennent 22 notes "achat fort" ou "achat" et 15 notes "maintien"

** La médiane des prévisions à 12 mois sur COST est de 1 070 $; l'action était à 936,91 $ dernière ** En mai, Costco a manqué les attentes des analystes pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre et a déclaré qu'il avait avancé les expéditions de certains produits qu'il avait prévu d'importer cet été pour réduire l'impact des tarifs douaniers américains ** En juin, Lululemon LULU.O a poursuivi Costco , alléguant que le grossiste vend des sweat-shirts, des vestes et des pantalons "contrefaits" qui copient illégalement ses produits

** COST est en hausse d'environ 2 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 13 % pour le S&P 500 .SPX .