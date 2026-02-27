Les actions de CoreWeave s'effondrent, le doublement des dépenses d'investissement suscitant des inquiétudes sur les marges

Les actions de CoreWeave CRWV.O ont chuté d'environ 12% avant la cloche vendredi, après que les plans de la société pour doubler les dépenses d'investissement cette année ont alimenté les préoccupations des investisseurs concernant la pression sur les marges et les rendements effectifs de sa poussée d'intelligence artificielle. La société d'infrastructure en nuage a engagé des capitaux importants pour la construction de grands centres de données remplis de puces Nvidia NVDA.O haut de gamme afin de capitaliser sur la demande en plein essor de services d'intelligence artificielle.

CoreWeave a prévu un budget de 30 à 35 milliards de dollars de dépenses en capital cette année, soit plus du double des 14,9 milliards de dollars dépensés en 2025. L'augmentation des dépenses exercera une "pression à court terme sur les marges", a déclaré l'entreprise. L'explosion des dépenses del'entreprise reflète celle des fournisseurs de cloud à grande échelle tels qu'Alphabet

GOOGL.O Google et Amazon AMZN.O , qui ont collectivement engagé plus de 600 milliards de dollars cette année pour la mise en place d'infrastructures d'IA.

Contrairement auxgrandes entreprises technologiques qui sont protégées par des réserves de trésorerie massives , les néoclouds comme CoreWeave et son homologue Nebius NBIS.O sont plus exposés à des ralentissements importants du marché en raison de leurs modèles d'entreprise.

CoreWeave disposait de 3,13 milliards de dollars en liquidités et équivalents, contre 24,3 milliards de dollars pour Microsoft et 86,8 milliards de dollars pour Amazon, selon leurs rapports de résultats les plus récents.

La société Nebius NBIS.O , basée à Amsterdam, a fait état au début du mois d'une forte augmentation de ses dépenses d'investissement, qui ont atteint 2,1 milliards de dollars au cours du trimestre de décembre, contre seulement 416 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente. Les néoclouds offrent du matériel et des capacités en nuage en tant que services à d'autres entreprises technologiques, généralement en fournissant un accès à des processeurs de haute qualité et à une infrastructure en nuage. En outre, la construction précipitée de centres de données pourrait exercer une pression sur la disponibilité des puces. Toute perturbation de l'approvisionnement pourrait entraver les plans d'infrastructure de CoreWeave et la laisser avec un arriéré de revenus qu 'elle ne peut pas honorer.