Les actions de Comcast chutent alors que RBC évoque la pression de la concurrence

8 septembre - ** Les actions du géant des médias et des télécommunications Comcast CMCSA.O chutent de près de 4 % à 32,63 $

** RBC Capital Markets initie l'action avec une note de "performance sectorielle" et un PT de 38 $

** La société de courtage déclare que "Comcast reste confrontée à de nombreux facteurs découlant de l'intensification de la concurrence avec la fibre optique et l'accès sans fil fixe (FWA) qui pèsent sur ses paramètres d'abonnés"

** RBC ne voit pas de voie claire pour améliorer le nombre d'abonnés, ce qui limitera la croissance de l'évaluation de l'entreprise

** Comcast ne peut plus se permettre de continuer à perdre des parts de marché au profit des fournisseurs d'accès sans fil et de fibre optique au rythme actuel, et ses récents changements de prix montrent qu'elle réagit à cette pression, ajoute la maison de courtage

** En moyenne, l'action est notée "hold"; le PT médian est de 39 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 10 % cette année