Les actions de Citi reculent, les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses prenant le pas sur les résultats supérieurs aux prévisions du deuxième trimestre

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* Citigroup maintient son objectif de bénéfice entre 10 % et 11 % pour cette année, malgré un rendement de 13 % au premier trimestre

* Les commissions de la banque d'investissement ont bondi de 44 % pour atteindre 1,55 milliard de dollars au cours du trimestre

* Le chiffre d'affaires du négoce d'actions a progressé de 45 %, tandis que celui du négoce de titres à revenu fixe a augmenté de 7 %

(Mise à jour avec la réaction du cours de l'action et les déclarations du directeur général et du directeur financier lors de la conférence téléphonique sur les résultats) par Utkarsh Shetti et Tatiana Bautzer

Citigroup C.N a dépassé les estimations de Wall Street en annonçant une forte hausse de ses revenus de transactions, mais son action a chuté, les investisseurs s'inquiétant d'une éventuelle détérioration des résultats au second semestre en raison d'une augmentation des dépenses.

L'action Citi reculait de 4,2 % en début d'après-midi, alors même que la banque avait annoncé son chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé depuis dix ans et une forte croissance de son résultat net.

Le titre de la banque avait jusqu’alors surperformé ses concurrents et réduit son écart de valorisation, les investisseurs saluant les progrès réalisés dans le cadre d’une restructuration en profondeur conçue et mise en œuvre par la directrice générale Jane Fraser. La banque récoltait les fruits de plusieurs années de cessions de ses activités grand public à l’international, de simplification organisationnelle et de travail sur les accords à l’amiable qui l’avaient sanctionnée en 2020 pour manque de contrôles et de gestion des risques.

La banque a enregistré un rendement des fonds propres tangibles ordinaires de 13 % au deuxième trimestre, un niveau que Citi ne s’attendait à atteindre qu’en 2027 ou 2028. Mais après que la banque a déclaré qu’elle maintenait son objectif de 10 % à 11 % pour cette année, les investisseurs ont été déconcertés.

Des analystes tels que Mike Mayo de Wells Fargo et Ebrahim Poonawala de Bank of America ont demandé, lors de la conférence téléphonique sur les résultats, si cela signifiait que Citi s’attendait à un second semestre plus difficile, et ont évoqué la chute du cours de l’action. Mme Fraser a déclaré que la banque envisageait d’« avancer » certains investissements initialement prévus à moyen terme.

Citi a dû répondre à de nombreuses questions lors de la conférence téléphonique concernant ses prévisions en matière de dépenses. Mme Fraser a indiqué que bon nombre de ces dépenses avaient été expliquées lors de la journée des investisseurs organisée par la banque en mai dernier, mais a ajouté qu’elle ne prévoyait aucune acquisition d’envergure.

Au deuxième trimestre, Citi a enregistré son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé depuis dix ans , grâce notamment aux gains générés par une activité de trading soutenue sur un marché volatil et à la hausse des commissions de banque d’investissement .

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran a secoué les marchés mondiaux et entraîné de fortes fluctuations des cours du pétrole et d’autres actifs, ce qui a conduit les investisseurs à remanier leurs portefeuilles et à ajuster leur exposition au risque. La volatilité des marchés contribue généralement à faire grimper les revenus de trading des grandes banques.

L’assouplissement de la réglementation sous l’administration Trump a renforcé la confiance des dirigeants dans la poursuite d’acquisitions, tandis que la ruée vers les actifs liés à l’intelligence artificielle a donné un nouvel élan à l’activité de fusions-acquisitions. Le volume mondial des fusions-acquisitions a déjà dépassé les 3 000 milliards de dollars cette année, Citi ayant conseillé des opérations d’une valeur supérieure à 300 milliards de dollars, selon les données de Dealogic. Au deuxième trimestre, Citi figurait parmi les chefs de file de l’introduction en bourse record de SpaceX, d’un montant de 75 milliards de dollars , et a conseillé la fusion, d’une valeur de 44,8 milliards de dollars, des activités alimentaires d’Unilever et de McCormick .

Son chiffre d’affaires issu de la banque d’investissement a bondi de 44 % au cours du trimestre, pour atteindre 1,55 milliard de dollars. Le chiffre d’affaires bancaire total a progressé de 34 % pour s’établir à 1,92 milliard de dollars, malgré une baisse de 4 % des revenus liés aux prêts aux entreprises.

“Les clients se sont tournés vers les marchés des capitaux propres et des capitaux d’emprunt”, a déclaré le directeur financier Gonzalo Luchetti aux journalistes. M. Luchetti a précisé que l’escalade du conflit au Moyen-Orient n’avait pas encore eu d’impact sur le carnet de commandes.

LES MARCHÉS: UNE LUEUR D’OPTIMISME

Les salles de marché de Wall Street ont engrangé des revenus exceptionnels grâce à la volatilité, qui s’est également étendue à un marché hautement lucratif, celui du trading basé sur l’intelligence artificielle, qui a vu les actions remonter en flèche cette année.

Les revenus de Citi sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe ont bondi respectivement de 45 % et 7 % par rapport à l’année précédente. Les opérations sur taux et devises ont progressé de 1 %, tandis que les autres revenus liés aux titres à revenu fixe, qui incluent les matières premières, ont augmenté de 25 %.

La banque publie ses résultats mardi, aux côtés des plus grands prêteurs américains, dont les résultats donnent un aperçu de la santé de l’économie. JPMorgan JPM.N , Goldman Sachs

GS.N , Wells Fargo WFC.N et Bank of America BAC.N ont annoncé des trimestres solides, avec une hausse des bénéfices à tous les niveaux.

UNE RÉORGANISATION EN PREMIER PLAN La directrice générale Jane Fraser s’efforce de montrer aux investisseurs la refonte en profondeur qu’elle a menée pour alléger la structure de la banque grâce à la cession d’activités grand public, à la simplification de la structure de gestion et à des ajustements réglementaires. Le résultat net a bondi de 45 % pour atteindre 5,8 milliards de dollars, soit 3,15 dollars par action. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 2,74 dollars par action.

Son chiffre d’affaires s’est élevé à 24,8 milliards de dollars, en hausse de 14 % par rapport à l’année précédente, dépassant également les attentes de Wall Street.

DES PRODUITS D'INTÉRÊTS SOLIDES

Les consommateurs américains sont restés remarquablement résilients malgré des coûts d’emprunt élevés, soutenus par un marché du travail toujours solide et une croissance des salaires, même si les habitudes de consommation se sont de plus en plus divergées, les ménages à faibles revenus étant confrontés à une hausse du coût de la vie.

Le chiffre d’affaires de la division des cartes de crédit a progressé de 1 %, mais le résultat net a augmenté de 12 % pour atteindre 852 millions de dollars. Le produit net d’intérêts global de Citi, c’est-à-dire la différence entre ce qu’elle perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts, a augmenté de 13 % au cours du trimestre.

ZOOM SUR LA GESTION DE PATRIMOINE

Citi s’efforce de développer son activité de gestion de patrimoine afin d’imiter ses concurrents de Wall Street, qui s’appuient sur des revenus plus stables, issus des commissions, plutôt que sur la volatilité des opérations de trading.

Cette division a engrangé 3,18 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours du trimestre, soit une hausse de 13 % par rapport à l’année précédente, grâce à une reprise généralisée des marchés qui a fait grimper la valeur des actifs. Elle a affiché un rendement des capitaux propres (ROTCE) de 14,4 %, un niveau qui reste toutefois nettement inférieur à celui de ses concurrents.