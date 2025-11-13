Les actions de Cisco Systems augmentent en Europe après l'amélioration des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Cisco Systems CSCO.O ont augmenté de plus de 8 % dans les premiers échanges à Francfort jeudi, après que la société a relevé ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l'ensemble de l'année.

Cisco mise sur une forte demande pour ses équipements de réseau, stimulée par des expansions de centres de données de plusieurs milliards de dollars et par le boom de l'intelligence artificielle.