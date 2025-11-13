 Aller au contenu principal
Les actions de Cisco grimpent grâce à une forte demande d'équipements alimentée par l'IA
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 10:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changements dans le code d'emballage des médias; mises à jour tout au long avec les commentaires des analystes, le contexte)

Les actions de Cisco Systems CSCO.O ont augmenté de 7,22% dans les échanges de pré-marché jeudi, après que le fabricant d'équipements de réseau a relevé ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels sur la base d'une demande robuste en matière d'informatique dématérialisée.

Cisco, un fournisseur clé pour les clients du cloud, les entreprises et les télécommunications, a surfé sur une vague de dépenses d'infrastructure axées sur l'IA, les entreprises accélérant les migrations vers le cloud et modernisant les réseaux de campus, ce qui a propulsé ses actions à gagner près de 25% cette année.

Le directeur général Chuck Robbins a déclaré mercredi que la société avait obtenu plus de 2 milliards de dollars de commandes liées à l'IA pour l'exercice 2025, presque toutes de la part d'hyperscalers, et qu'elle prévoyait 3 milliards de dollars de recettes d'infrastructure d'IA pour l'exercice 2026.

Les commandes d'infrastructures d'IA provenant d'hyperscalers ont totalisé 1,3 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 25 octobre.

"Nous pensons que la dynamique de Cisco avec les commandes des clients d'entreprise renforcera davantage l'argumentaire autour d'un cycle de rafraîchissement robuste des campus", a déclaré J.P. Morgan.

"Mais l'attention des investisseurs restera principalement axée sur la dynamique des commandes d'IA qui s'accélèrent à un rythme beaucoup plus soutenu que prévu."

Les géants de la technologie, notamment Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O , ont signalé leur intention d'augmenter leurs dépenses d'investissement annuelles dans les centres de données et les puces avancées, ce qui pourrait agir comme des vents porteurs pour Cisco.

"Nous constatons un pipeline croissant de plus de 2 milliards de dollars pour nos produits de mise en réseau haute performance parmi les clients souverains, néocloud et d'entreprise", a déclaré Robbins.

Cisco prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 60,2 et 61 milliards de dollars, contre 59 à 60 milliards de dollars prévus précédemment.

Cisco se négocie à un ratio cours/bénéfice à terme de 17,73, contre 40,90 pour Arista Networks ANET.N et 12,83 pour Dell Technologies DELL.N .

