Les actions de Cidara doublent après l'accord de rachat par Merck

(Mises à jour)

14 novembre - ** Les actions de Cidara Therapeutics

CDTX.O s'envolent de 104,28 % à 216,25 $ avant la mise sur le marché

** Merck MRK.N va acquérir Cidara Therapeutics

CDTX.O dans le cadre d'une transaction de près de 9,2 milliards de dollars, ce qui lui donnera accès à un médicament expérimental pour la prévention de la grippe

** Selon les termes de l'accord, MRK paiera 221,50 $/shr en espèces pour CDTX, soit une prime de 108,9 % par rapport à son dernier cours de clôture de 105,99 $

** À la dernière clôture, CDTX a augmenté de 294 % depuis le début de l'année