Les actions de Cidara doublent après l'accord de rachat par Merck
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

14 novembre - ** Les actions de Cidara Therapeutics

CDTX.O s'envolent de 104,28 % à 216,25 $ avant la mise sur le marché

** Merck MRK.N va acquérir Cidara Therapeutics

CDTX.O dans le cadre d'une transaction de près de 9,2 milliards de dollars, ce qui lui donnera accès à un médicament expérimental pour la prévention de la grippe

** Selon les termes de l'accord, MRK paiera 221,50 $/shr en espèces pour CDTX, soit une prime de 108,9 % par rapport à son dernier cours de clôture de 105,99 $

** À la dernière clôture, CDTX a augmenté de 294 % depuis le début de l'année

