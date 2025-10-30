Les actions de Chipotle plongent en raison des pressions tarifaires et des problèmes de demande qui s'accumulent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8; mise à jour des actions pour l'ouverture des marchés) par Savyata Mishra et Aishwarya Venugopal

Les actions de Chipotle Mexican Grill CMG.N ont chuté d'environ 19 % jeudi, après que la chaîne de burritos ait réduit pour la troisième fois ses prévisions de ventes cette année, ce qui a ravivé les inquiétudes sur la façon dont les restaurants naviguent entre les tarifs douaniers, l'inflation et les changements d'habitudes de consommation.

L'incertitude entourant les droits de douane aux États-Unis et les prix élevés incitent les Américains à repenser leurs achats quotidiens, et de nombreuses entreprises doivent à leur tour actualiser leurs stratégies pour capter et conserver la demande.

Les taxes imposées par le président Donald Trump sur les importations de bœuf - l'ingrédient le plus acheté par Chipotle - ont fait grimper les coûts pour la chaîne de burritos, mais ses dirigeants ont promis une approche "lente et mesurée" des hausses de prix en 2026.

"Dans un environnement où le trafic est en baisse, il est peu probable que les consommateurs donnent à Chipotle le pouvoir d'augmenter les prix du menu. Nous nous attendons à ce que cette dynamique entraîne une contraction significative des marges, non seulement pour Chipotle, qui peut raisonnablement se le permettre, mais aussi pour nombre de ses concurrents", a déclaré Peter Saleh, analyste chez BTIG.

UN PROBLÈME QUI NE CONCERNE PAS QUE CHIPOTLE

Les dirigeants de Chipotle ont également souligné le net recul des ménages américains gagnant moins de 100 000 dollars par an, une cohorte qui représente environ 40 % de ses ventes et que l'entreprise classe dans la catégorie des revenus faibles à moyens.

Ses clients âgés de 25 à 35 ans sont également sous la pression de la hausse du chômage, de la reprise du remboursement des prêts étudiants et de la faible croissance des salaires.

"Nous pensons qu'il s'agit davantage d'un problème de catégorie, et pas seulement d'un problème Chipotle", a déclaré Chris O'Cull, analyste chez Stifel, tout en reconnaissant que certains problèmes étaient auto-infligés , comme les incohérences de l'entreprise en matière d'exactitude des commandes numériques et de disponibilité des ingrédients.

Pendant ce temps, Starbucks SBUX.O , qui a affiché son premier trimestre de croissance des ventes comparables après plus d'un an, a également indiqué une baisse des dépenses de consommation et une pression sur les marges en raison de l'augmentation des coûts des grains de café. Ses actions ont glissé de 1 % jeudi.

"Les progrès se font au détriment d'une érosion significative des marges, ce qui, bien qu'encourageant, pousse la reprise des bénéfices plus loin (et plus loin) vers la droite", a déclaré Saleh.

Reflétant les difficultés rencontrées par Chipotle et Starbucks pour équilibrer une demande en berne et des coûts en hausse, leurs actions ont chuté de 34 % et de près de 8 % depuis le début de l'année. Le sous-indice S&P Composite 1500 Restaurants .SPCOMREST est en baisse d'environ 1 % en 2025, ce qui est inférieur au gain d'environ 17 % de l'indice S&P plus large .SPX .

Au moins 19 maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix sur Chipotle, qui se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel à 12 mois d'environ 30,08, tandis qu'au moins trois ont réduit leurs objectifs sur Starbucks, dont le ratio PE s'élevait à 32,13.