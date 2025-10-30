Les actions de Chipotle chutent, les marges étant affectées par les droits de douane et l'inflation

Les actions de Chipotle Mexican Grill CMG.N ont chuté de près de 18% avant le marché jeudi, après que la troisième prévision de ventes dela chaîne de burritos ait été réduite cette année, ce qui a attisé les inquiétudes sur la façon dont les restaurants naviguent dans les tarifs douaniers, l'inflation et les changements d'habitudes de consommation.

L'incertitude concernant les droits de douane aux États-Unis et les prix élevés incitent les Américains à repenser leurs achats quotidiens, et certaines entreprises modifient à leur tour leurs stratégies pour capter et conserver la demande.

Les dirigeants de Chipotle ont souligné le net recul des ménages américains gagnant moins de 100 000 dollars par an, une cohorte qui représente environ 40 % de ses ventes et que l'entreprise classe dans la catégorie des revenus faibles à moyens.

"La croissance du trafic est le remède, ce qui pourrait être difficile pour Chipotle compte tenu de la tendance actuelle et de la baisse de la fréquence des visites parmi les ménages gagnant 100 000 dollars et moins", a déclaré Jim Sanderson, analyste chez Northcoast Research.

Ses clients âgés de 25 à 35 ans sont également sous la pression de la hausse duchômage, de la reprise du remboursement des prêts étudiants et de la faible croissance des salaires .

Les taxes imposées par le président Donald Trump sur les importations de bœuf - l'ingrédient le plus acheté par Chipotle - ont fait grimper les coûts de la marchandise, mais les dirigeants de l'entreprise ont promis une approche "lente et mesurée" des hausses de prix en 2026 plutôt que de compenser entièrement l'augmentation des dépenses .

"Même si cette mesure exercera une pression sur les marges, nous pensons que c'est la bonne chose à faire", a déclaré le directeur financier Adam Rymer lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

La chaîne de cafés Starbucks SBUX.O a également fait état d'une baisse des dépenses de consommation et d'une pression sur les marges due à l'augmentation du coût des grains de café.

Reflétant les difficultés de Chipotle à équilibrer le trafic, les promotions et les goûts variés des consommateurs, ses actions ont chuté de 34 % depuis le début de l'année, tandis que ses pairs McDonald's MCD.N a gagné plus de 4 % et Domino's Pizza DPZ.O a chuté d'environ 3 %.

Au moins quatre maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix sur Chipotle, qui se négocie à un ratio cours/bénéfice à 12 mois d'environ 30,08 par rapport à McDonald's à 23,05 et Domino's Pizza à 21,11.

"À court terme, les innovations en matière de marketing et de menus pourraient ne pas suffire à convaincre les consommateurs que Chipotle représente la valeur qu'ils recherchent par rapport à leurs homologues du secteur", a déclaré Jim Sanderson.