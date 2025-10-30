 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 156,09
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Chipotle chutent, les marges étant affectées par les droits de douane et l'inflation
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 10:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Chipotle Mexican Grill CMG.N ont chuté de près de 18% avant le marché jeudi, après que la troisième prévision de ventes dela chaîne de burritos ait été réduite cette année, ce qui a attisé les inquiétudes sur la façon dont les restaurants naviguent dans les tarifs douaniers, l'inflation et les changements d'habitudes de consommation.

L'incertitude concernant les droits de douane aux États-Unis et les prix élevés incitent les Américains à repenser leurs achats quotidiens, et certaines entreprises modifient à leur tour leurs stratégies pour capter et conserver la demande.

Les dirigeants de Chipotle ont souligné le net recul des ménages américains gagnant moins de 100 000 dollars par an, une cohorte qui représente environ 40 % de ses ventes et que l'entreprise classe dans la catégorie des revenus faibles à moyens.

"La croissance du trafic est le remède, ce qui pourrait être difficile pour Chipotle compte tenu de la tendance actuelle et de la baisse de la fréquence des visites parmi les ménages gagnant 100 000 dollars et moins", a déclaré Jim Sanderson, analyste chez Northcoast Research.

Ses clients âgés de 25 à 35 ans sont également sous la pression de la hausse duchômage, de la reprise du remboursement des prêts étudiants et de la faible croissance des salaires .

Les taxes imposées par le président Donald Trump sur les importations de bœuf - l'ingrédient le plus acheté par Chipotle - ont fait grimper les coûts de la marchandise, mais les dirigeants de l'entreprise ont promis une approche "lente et mesurée" des hausses de prix en 2026 plutôt que de compenser entièrement l'augmentation des dépenses .

"Même si cette mesure exercera une pression sur les marges, nous pensons que c'est la bonne chose à faire", a déclaré le directeur financier Adam Rymer lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

La chaîne de cafés Starbucks SBUX.O a également fait état d'une baisse des dépenses de consommation et d'une pression sur les marges due à l'augmentation du coût des grains de café.

Reflétant les difficultés de Chipotle à équilibrer le trafic, les promotions et les goûts variés des consommateurs, ses actions ont chuté de 34 % depuis le début de l'année, tandis que ses pairs McDonald's MCD.N a gagné plus de 4 % et Domino's Pizza DPZ.O a chuté d'environ 3 %.

Au moins quatre maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix sur Chipotle, qui se négocie à un ratio cours/bénéfice à 12 mois d'environ 30,08 par rapport à McDonald's à 23,05 et Domino's Pizza à 21,11.

"À court terme, les innovations en matière de marketing et de menus pourraient ne pas suffire à convaincre les consommateurs que Chipotle représente la valeur qu'ils recherchent par rapport à leurs homologues du secteur", a déclaré Jim Sanderson.

Inflation

Valeurs associées

CHIPOTLE MEXICAN
39,780 USD NYSE -1,19%
DOMINO'S PIZZA
405,8700 USD NASDAQ -1,24%
MCDONALD'S
302,390 USD NYSE -1,30%
STARBUCKS
84,1700 USD NASDAQ -1,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/10/2025 à 10:41:49.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank