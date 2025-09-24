 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 842,07
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Carter's Inc augmentent alors que le distributeur adopte un plan de pilule empoisonnée
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions du distributeur de vêtements Carter's Inc CRI.N ont augmenté de 3,1 % à 30,42 $

** CRI adopte un plan de droits des actionnaires à durée limitée, une pilule empoisonnée, suite à la divulgation par RWWM d'une participation de 16,86% le 4 septembre.

** La société déclare qu'elle n'a pas été informée de l'accumulation d'actions par RWWM et qu'elle n'a pas eu de nouvelles de l'investisseur bien qu'elle l'ait contacté

** La société émettra un droit par action le 3 octobre; les droits pourront être exercés si un détenteur acquiert 15 % ou plus des actions ordinaires.

** Une fois déclenchés, les droits permettent aux détenteurs d'acheter des actions avec une décote de 50 %, ou la société peut échanger chaque droit contre une action ordinaire.

** La convention de droits doit expirer le 21 septembre 2026

** À la dernière clôture, les actions de CRI ont baissé de 45,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CARTER
29,800 USD NYSE +0,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank