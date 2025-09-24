Les actions de Carter's Inc augmentent alors que le distributeur adopte un plan de pilule empoisonnée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions du distributeur de vêtements Carter's Inc CRI.N ont augmenté de 3,1 % à 30,42 $

** CRI adopte un plan de droits des actionnaires à durée limitée, une pilule empoisonnée, suite à la divulgation par RWWM d'une participation de 16,86% le 4 septembre.

** La société déclare qu'elle n'a pas été informée de l'accumulation d'actions par RWWM et qu'elle n'a pas eu de nouvelles de l'investisseur bien qu'elle l'ait contacté

** La société émettra un droit par action le 3 octobre; les droits pourront être exercés si un détenteur acquiert 15 % ou plus des actions ordinaires.

** Une fois déclenchés, les droits permettent aux détenteurs d'acheter des actions avec une décote de 50 %, ou la société peut échanger chaque droit contre une action ordinaire.

** La convention de droits doit expirer le 21 septembre 2026

** À la dernière clôture, les actions de CRI ont baissé de 45,5 % depuis le début de l'année