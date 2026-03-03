Les actions de Capstone Copper cotées à l'ASX chutent à la suite de l'annonce de résultats insuffisants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions australiennes de Capstone Copper

CSC.AX chutent de 8,4% à 13,25 dollars australiens, leur niveau le plus bas depuis le 18 février

** Jefferies indique que le bénéfice par action ajusté de 0,10 $ pour le quatrième trimestre de la société a manqué son estimation de 0,16 $, tout en étant inférieur au consensus FactSet de 0,12 $

** La société de courtage ajoute que l'Ebitda ajusté de 308 millions de dollars au 4ème trimestre est également inférieur à sa prévision de 354 millions de dollars, principalement en raison d'une combinaison de coûts de production et de dépréciation plus élevés que prévu

** "CS a sous-performé depuis le début de l'année en grande partie à cause du guide 2026 plus faible que prévu et de l'attente que la production et les coûts ne s'améliorent matériellement qu'en 2027" - Jefferies

** Cependant, le courtier maintient la note "achat"

** Les actions ont baissé de 12,63 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,4178 dollar australien)