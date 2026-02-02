Les actions de Capgemini augmentent à la suite de la vente d'une unité après la réaction de l'ICE

L'action Capgemini CAPP.PA a gagné jusqu'à 2% en début de séance lundi, réduisant les pertes de la semaine précédente, après que la société informatique française a annoncé qu'elle vendrait sa filiale américaine Capgemini Government Solutions, après avoir suscité la controverse dans son pays au sujet d'un contrat que l'unité avait avec les autorités américaines de l'immigration. Le géant des services informatiques basé à Paris a déclaré dimanche qu'il céderait immédiatement CGS , citant les contraintes juridiques américaines sur les contrats fédéraux classifiés qui l'ont empêché d'exercer un "contrôle approprié" sur les opérations de la filiale.