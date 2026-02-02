 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Capgemini augmentent à la suite de la vente d'une unité après la réaction de l'ICE
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 10:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leo Marchandon

L'action Capgemini CAPP.PA a gagné jusqu'à 2% en début de séance lundi, réduisant les pertes de la semaine précédente, après que la société informatique française a annoncé qu'elle vendrait sa filiale américaine Capgemini Government Solutions, après avoir suscité la controverse dans son pays au sujet d'un contrat que l'unité avait avec les autorités américaines de l'immigration. Le géant des services informatiques basé à Paris a déclaré dimanche qu'il céderait immédiatement CGS , citant les contraintes juridiques américaines sur les contrats fédéraux classifiés qui l'ont empêché d'exercer un "contrôle approprié" sur les opérations de la filiale.

Valeurs associées

CAPGEMINI
133,0000 EUR Euronext Paris +1,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.02.2026 11:00 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,6% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,9% pour le Nasdaq .IXIC : * Le conseil

  • VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.02.2026 10:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Hidrau, une usine de Valence qui fabrique des bancs pour des artistes de renom, reprend ses activités près d'un an après les inondations d'octobre 2024
    Zone euro: L'activité manufacturière se contracte en janvier, la production rebondit
    information fournie par Reuters 02.02.2026 10:33 

    L'activité manufacturière dans la zone euro a continué de se contracter en janvier pour le troisième mois consécutif, dans un contexte de faiblesse persistante des ‍nouvelles commandes, et malgré le retour à la croissance de la production, selon une enquête publiée ... Lire la suite

  • MANITOU : Les résistances sont proches
    MANITOU : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 02.02.2026 10:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank