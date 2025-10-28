Les actions de Cadence chutent, les prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre étant inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de la société de conception de systèmes électroniques Cadence CDNS.O RIC chutent de près de 2,2 % à 343,66 $ en pré-marché

** La société prévoit lundi un bénéfice pour le quatrième trimestre juste en dessous des estimations du marché, alors que les tensions commerciales sino-américaines menacent de nuire à la demande pour ses logiciels de conception de puces en provenance de son marché clé, la Chine

** J.P. Morgan augmente sa prévision de cours à 405 $, contre 390 $; maintient une position "surpondérée" sur l'action, déclare que les réservations et le carnet de commandes de l'entreprise sont en forte hausse, et qu'une croissance plus importante est attendue à mesure que la demande de conception de puces avancées s'accélère

** L'investissement de Cadence dans les solveurs 3D ouvre un plus grand marché adressable, et un changement vers des valeurs plus exposées aux cycles économiques stimulera davantage la croissance - JPM

** La société a déclaré un revenu de 1,34 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,32 milliard de dollars

** La note moyenne de 23 analystes est "acheter"; PT médian de 395 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de près de 17% depuis le début de l'année