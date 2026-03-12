Les actions de Bumble s'envolent grâce à un chiffre d'affaires plus élevé que prévu et à l'optimisme suscité par la refonte de l'application pilotée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du chiffre d'affaires dans le titre et le paragraphe 1 des bénéfices et des résultats, respectivement)

12 mars - Les actions de Bumble BMBL.O ont fait un bond de 25 % dans les échanges avant bourse jeudi, alors que les revenus du quatrième trimestre plus élevés que prévu et une refonte de son application de rencontres axée sur l'IA visant à reconquérir les jeunes utilisateurs ont ravivé l'optimisme des investisseurs.

Les efforts de la directrice générale Whitney Wolfe Herd pour une refonte du produit axée sur l'IA interviennent alors que Bumble tente un redressement très surveillé dans une industrie de la rencontre en ligne aux prises avec une croissance plus lente et une "lassitude du swiping" chez les jeunes utilisateurs.

La société a déclaré qu'elle se préparait à lancer Bumble 2.0, une version remaniée de l'application qui ajoute une disposition de profil basée sur des chapitres pour fournir plus de profondeur au-delà de l'interface traditionnelle de swipe, et la directrice générale Herd a noté que Bumble pourrait expérimenter une expérience sans swipe sur certains marchés tout en maintenant la fonction de swipe sur d'autres.

Bumble a encore un long chemin à parcourir pour retrouver une croissance durable de son chiffre d'affaires, mais nous ne pensons plus qu'une note "sous-pondérée" soit appropriée avec la stabilisation des indicateurs avancés, un catalyseur potentiel dans le lancement de Bumble 2.0 au deuxième trimestre", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan, tout en reclassant l'action à "neutre".

Avec des outils alimentés par l'IA déployés pour améliorer la qualité des correspondances et l'engagement des utilisateurs, Bumble rejoint Tinder et Hinge de Match Group MTCH.O dans l'accélération de l'innovation pour répondre à l'évolution des préférences.

"Bumble a surmonté sa phase de contraction et de croissance plus rapidement que prévu, et se concentre désormais sur l'innovation produit, la feuille de route du deuxième semestre comprenant un assistant de rencontre IA (Bee) et des profils basés sur des chapitres (qui mettent moins l'accent sur le swipe)", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

Bumble a déclaré un chiffre d'affaires de 224,2 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 221,3 millions de dollars, tandis que le revenu moyen par utilisateur payant a bondi de 7,9 % pour atteindre 22,20 dollars.

Les actions de la société basée à Austin, au Texas, ont chuté de plus de 20 % depuis le début de l'année. L'action se négocie à 3,55 fois ses bénéfices prévus pour les 12 prochains mois, contre 11,05 fois pour Match Group.