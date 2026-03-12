Les actions de Bumble montent en flèche, les investisseurs validant le redémarrage de l'IA

(Réécriture tout au long du texte et ajout d'un graphique) par Kritika Lamba

Les actions de Bumble BMBL.O ont bondi de plus de 40 % dans les premiers échanges jeudi, après que la société a publié un chiffre d'affaires optimiste pour le quatrième trimestre et a dévoilé une refonte de ses applications basée sur l'IA pour reconquérir les jeunes utilisateurs.

Ce rebond intervient après des années de pertes et de confiance ébranlée des investisseurs, l'action ayant perdu la moitié de sa valeur l'année dernière en raison du ralentissement de la croissance du marché des rencontres en ligne face à une concurrence féroce.

La Directrice générale Whitney Wolfe Herd fait le pari qu'un produit remanié pourrait relancer la croissance et séduire les jeunes utilisateurs qui se plaignent de la lassitude du "swiping".

L'entreprise se prépare à lancer Bumble 2.0, qui utilise l'intelligence artificielle pour enrichir les balayages rapides de photos grâce à un profil déroulant composé de courts chapitres décrivant les intérêts, le style de vie et la personnalité de l'utilisateur. Mme Herd a également déclaré que Bumble pourrait expérimenter une expérience "sans balayage" sur certains marchés.

Les analystes se sont toutefois montrés prudents quant à la mesure dans laquelle le remaniement pourrait redresser la situation de Bumble. Ils guettent les signes d'une "innovation significative" dans un secteur qui a connu peu de changements depuis que le design basé sur le "swipe" est devenu la norme.

La catégorie des sites de rencontres a connu de "multiples faux départs", ont déclaré les analystes de Jefferies. "Bien que les premiers signes de stabilisation soient encourageants, nous avons besoin d'une amélioration plus soutenue pour devenir constructifs

Les applications de rencontres telles que Hinge de Match Group déploient également des outils alimentés par l'IA visant à améliorer l'expérience des utilisateurs afin de reconquérir les jeunes utilisateurs, alors que les applications de rencontres s'efforcent de s'adapter à l'évolution des préférences.

Bumble a annoncé un chiffre d'affaires de 224,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 221,3 millions de dollars, tandis que le revenu moyen par utilisateur payant a bondi de 7,9 % pour atteindre 22,20 dollars. Ses dépenses en marketing de performance ont chuté de plus de 80 % d'une année sur l'autre.

Les analystes de Raymond James ont déclaré que l'élan à court terme de Bumble dépend encore de la stabilisation des utilisateurs payants et de la preuve que l'écosystème post-réinitialisation peut se développer sans dépendre fortement de l'acquisition payante.

L'action se négocie à 3,55 fois ses bénéfices prévus pour les 12 prochains mois, contre 11,05 fois pour Match Group.