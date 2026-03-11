Les actions de Bumble en hausse ; les résultats attendus après la cloche

11 mars - ** Les actions de Bumble BMBLO en hausse de 2,3% mercredi après-midi, la plateforme de rencontres en ligne devant annoncer une baisse de son chiffre d'affaires dans ses résultats trimestriels attendus après la clôture de la bourse

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 221,30 millions de dollars au 4ème trimestre contre 261,65 millions de dollars pour la même période de l'année précédente, tandis que le BPA ajusté devrait être de 0,24 $ contre 0,03 $ il y a un an, selon LSEG

** Au cours du trimestre précédent, la société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et a enregistré un chiffre d'affaires par utilisateur plus élevé, mais a prévu un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes de Wall Street

** La médiane des prévisions à 21 mois sur l'entreprise est de 5 $; le titre s'échangeait récemment à 2,88 $

** BMBL a plongé d'environ 20 % depuis le début de l'année, contre une baisse d'environ 2 % pour le Nasdaq .IXIC .