Les actions de Brookfield Asset Management augmentent après les résultats du quatrième trimestre et la transition du directeur général

4 février - ** Les actions de l'opérateur de fonds Brookfield Asset Management BAM.N augmentent de 3,74 % à 49,10 $

** La société affiche un bénéfice distribuable de 767 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente

** Elle déclare un bénéfice lié aux frais de 867 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 28 % sur un an

** Connor Teskey succède à Bruce Flatt au poste de directeur général de BAM

** Neuf analystes sur 18 estiment que l'action est "fortement achetée" ou "achetée", 8 "conservée" et 1 "fortement vendue"; leur estimation médiane est de 62 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, BAM a baissé de 16% au cours des 12 derniers mois.