 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Brookfield Asset Management augmentent après les résultats du quatrième trimestre et la transition du directeur général
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de l'opérateur de fonds Brookfield Asset Management BAM.N augmentent de 3,74 % à 49,10 $

** La société affiche un bénéfice distribuable de 767 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente

** Elle déclare un bénéfice lié aux frais de 867 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 28 % sur un an

** Connor Teskey succède à Bruce Flatt au poste de directeur général de BAM

** Neuf analystes sur 18 estiment que l'action est "fortement achetée" ou "achetée", 8 "conservée" et 1 "fortement vendue"; leur estimation médiane est de 62 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, BAM a baissé de 16% au cours des 12 derniers mois.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank