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Les actions de BofA chutent après une charge de 1,2 milliard de dollars pour un règlement avec le Trésor américain
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 11:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** L'action Bank of America BAC.N recule de 1,5 % à 53,2 dollars en pré-ouverture

** La banque annonce qu'elle va passer en charge 1,2 milliard de dollars pour régler les enquêtes réglementaires portant sur ses contrôles anti-blanchiment, une sanction qui, selon BAC, pourrait peser sur ses résultats du troisième trimestre

** Cette amende, l’une des plus importantes jamais infligées par le département du Trésor, résulte de défaillances dans la détection et le signalement d’activités suspectes, portant notamment sur plus de 5 milliards de dollars de transactions

** La société enregistrera une charge non déductible fiscalement de 1,2 milliard de dollars dans ses résultats du troisième trimestre, attendus mercredi, ce qui réduira le bénéfice net d’environ 17 cents par action

** Sur 25 courtiers, 20 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et cinq « conserver »; le cours-cible médian est de 66 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 1,9 % depuis le début de l'année

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