Les actions de Bloomin' Brands s'envolent alors que les clients sont prêts à mettre le prix pour des steaks

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5 août - ** Mercredi, l'action de Bloomin' Brands BLMN.O , propriétaire de la chaîne Outback Steakhouse, a bondi de 35,5 % pour atteindre 12,09 dollars, son plus haut niveau depuis 18 mois, après la publication de résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes et la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices

** La société basée à Tampa, en Floride, a annoncé mercredi matin un chiffre d'affaires de 1,02 milliard de dollars et un BPA ajusté de 0,39 $ pour le deuxième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street selon LSEG, grâce à une marge d'exploitation en hausse au niveau des restaurants, portée par une augmentation du ticket moyen par personne

** Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, le directeur général Michael Spanos a déclaré: « Nous constatons que les clients optent de plus en plus pour les morceaux haut de gamme » de steak, ajoutant que les résultats étaient meilleurs que ceux observés par la société lors du test mené en 2025

** Il est également encourageant de constater que les clients réagissent favorablement non seulement à la nouvelle gamme de steaks, mais aussi aux « protéines alternatives aux steaks » proposées par l’entreprise, a déclaré M. Spanos aux analystes

** Le chiffre d’affaires à périmètre constant d’Outback aux États-Unis, qui représente environ 60 % du chiffre d’affaires total de la société, a augmenté de 1,4 % au cours du trimestre; le chiffre d’affaires à périmètre constant combiné aux États-Unis a progressé de 2,3 %

** La société table désormais sur un BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice compris entre 0,90 et 1,00 dollar, contre une fourchette précédente de 0,75 à 0,90 dollar

** Grâce à cette progression, l’action BLMN a presque doublé depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne des 12 analystes couvrant le titre est "conserver"; l'objectif de cours médian est de 8,38 dollars - LSEG