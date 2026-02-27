Les actions de Block montent en flèche alors que Dorsey mise sur l'IA pour réduire la main-d'œuvre

Les actions de Block XYZ.N ont grimpé de plus de 20 % dans les échanges avant bourse vendredi, après que la société a annoncé qu'elle réduirait presque de moitié ses effectifs dans le cadre d'une refonte visant à intégrer des outils d'intelligence artificielle dans ses opérations.

Les licenciements sont les signes les plus visibles de la manière dont l'industrie fintech américaine navigue dans l'impact de l'IA, son directeur général, le milliardaire de la technologie Jack Dorsey, ayant averti que la plupart des entreprises étaient "en retard" pour réaliser le potentiel de la technologie émergente.

"Au fond, il s'agit de savoir comment certaines entreprises pourraient être dirigées à l'avenir - pas seulement des réductions d'effectifs apocalyptiques, mais aussi la possibilité d'investissements à plus fort retour sur investissement dans la croissance et le FCF", ont écrit les analystes d'Evercore ISI, en référence au flux de trésorerie disponible.

L'accélération de l'adoption de l'IA aide les entreprises à supprimer emplois dans les divisions les plus exposées à l'automatisation. Les économistes de Goldman Sachs ont estimé que l'IA était responsable de pertes d'emplois représentant un coup de 5 000 à 10 000 à la croissance mensuelle moyenne de l'emploi dans les industries les plus exposées à l'IA en 2025.

Block est l'une des entreprises qui a embauché de manière agressive pendant la pandémie, alors que l'utilisation des paiements numériques et du commerce en ligne grimpait en flèche.

"Dans le cas de Block, il s'agit d'un mélange de gains d'efficacité de l'IA et d'un nettoyage tardif de la masse de l'entreprise", a déclaré Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Ses effectifs sont passés d'environ 3 800 employés en 2019 à plus de 10 000 en 2025, car Block a lutté contre les pressions croissantes de la concurrence dans ses segments des paiements et de l'achat immédiat et du paiement différé.

"Bien que le RIF (reduction in force) soit important, il ramène les effectifs de Block vers les niveaux de l'ère pandémique, ce qui en fait une entreprise remarquable en termes de bénéfice brut par employé, bien au-dessus de ses pairs, y compris Visa", ont déclaré les analystes de JPMorgan.