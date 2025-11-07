Les actions de Block, la société dirigée par Jack Dorsey, chutent sur fond d'inquiétudes concernant la rentabilité de Square

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation du mouvement des actions au paragraphe 1) par Ateev Bhandari

Les actions de la fintech Block

XYZ.N ont chuté de 11,1 % vendredi, les investisseurs étant réticents face à une croissance des bénéfices inférieure à l'augmentation du volume de son unité de paiement, Square.

Le volume brut des paiements (GPV) pour Square, qui fournit des solutions de paiement aux petites et moyennes entreprises, a augmenté de 12 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, rejoignant les niveaux observés il y a plus de deux ans.

Mais la croissance de la marge brute a ralenti à 9,22% au cours du trimestre clos le 30 septembre, inférieure à la croissance du GPV pour la première fois depuis le premier trimestre 2023, selon une analyse Reuters des documents déposés par la société.

"Nous avons généralement constaté un regain d'intérêt pour la rentabilité par rapport à la croissance chez les investisseurs", ont écrit les analystes de la maison de courtage Morgan Stanley.

Ils ont ajouté que les investisseurs donnent la priorité à la compréhension de la "trajectoire de Block pour délivrer de manière cohérente la règle des 40+", qui exige que les pourcentages du taux de croissance des revenus et de la marge bénéficiaire s'additionnent pour atteindre au moins 40.

Les pertes, si elles se confirment, effaceraient près de 5 milliards de dollars de valeur marchande. Après un début d'année difficile, les actions ont progressé de 30,6 % depuis le 31 mars, avant la publication des résultats trimestriels après les heures de bureau, jeudi.

"Nous pensons que la performance de Square stimule l'action, car elle est considérée comme l'activité à plus fort coefficient par rapport à Cash App", ont déclaré les analystes de Truist Securities.

Bien que les marchés se maintiennent à des niveaux record, les consommateurs américains ainsi que les petites et moyennes entreprises ont commencé à montrer des signes de faiblesse , suscitant des inquiétudes à Wall Street sur la qualité du crédit dans le segment des revenus les plus faibles.

Les pertes liées aux transactions, aux prêts et aux créances des consommateurs de Block ont augmenté de 89 % pour atteindre 363,5 millions de dollars, en raison de l'augmentation des emprunts à court terme des consommateurs dans l'application Cash App. Cela pourrait rendre les investisseurs sensibles, étant donné le risque de bilan supplémentaire, ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets.

Cependant, certains analystes voient une force dans la capacité de Block à tirer parti de la préférence des jeunes consommateurs pour des plateformes numériques plus faciles à utiliser, une épargne à rendement plus élevé et une meilleure liquidité.