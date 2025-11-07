 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 946,68
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Block, la société dirigée par Jack Dorsey, chutent sur fond d'inquiétudes concernant la rentabilité de Square
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation du mouvement des actions au paragraphe 1) par Ateev Bhandari

Les actions de la fintech Block

XYZ.N ont chuté de 11,1 % vendredi, les investisseurs étant réticents face à une croissance des bénéfices inférieure à l'augmentation du volume de son unité de paiement, Square.

Le volume brut des paiements (GPV) pour Square, qui fournit des solutions de paiement aux petites et moyennes entreprises, a augmenté de 12 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, rejoignant les niveaux observés il y a plus de deux ans.

Mais la croissance de la marge brute a ralenti à 9,22% au cours du trimestre clos le 30 septembre, inférieure à la croissance du GPV pour la première fois depuis le premier trimestre 2023, selon une analyse Reuters des documents déposés par la société.

"Nous avons généralement constaté un regain d'intérêt pour la rentabilité par rapport à la croissance chez les investisseurs", ont écrit les analystes de la maison de courtage Morgan Stanley.

Ils ont ajouté que les investisseurs donnent la priorité à la compréhension de la "trajectoire de Block pour délivrer de manière cohérente la règle des 40+", qui exige que les pourcentages du taux de croissance des revenus et de la marge bénéficiaire s'additionnent pour atteindre au moins 40.

Les pertes, si elles se confirment, effaceraient près de 5 milliards de dollars de valeur marchande. Après un début d'année difficile, les actions ont progressé de 30,6 % depuis le 31 mars, avant la publication des résultats trimestriels après les heures de bureau, jeudi.

"Nous pensons que la performance de Square stimule l'action, car elle est considérée comme l'activité à plus fort coefficient par rapport à Cash App", ont déclaré les analystes de Truist Securities.

Bien que les marchés se maintiennent à des niveaux record, les consommateurs américains ainsi que les petites et moyennes entreprises ont commencé à montrer des signes de faiblesse , suscitant des inquiétudes à Wall Street sur la qualité du crédit dans le segment des revenus les plus faibles.

Les pertes liées aux transactions, aux prêts et aux créances des consommateurs de Block ont augmenté de 89 % pour atteindre 363,5 millions de dollars, en raison de l'augmentation des emprunts à court terme des consommateurs dans l'application Cash App. Cela pourrait rendre les investisseurs sensibles, étant donné le risque de bilan supplémentaire, ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets.

Cependant, certains analystes voient une force dans la capacité de Block à tirer parti de la préférence des jeunes consommateurs pour des plateformes numériques plus faciles à utiliser, une épargne à rendement plus élevé et une meilleure liquidité.

Valeurs associées

BLOCK RG-A
64,340 USD NYSE -9,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • États-Unis : Comment le shutdown peut impacter la circulation aérienne ?
    États-Unis : Comment le shutdown peut impacter la circulation aérienne ?
    information fournie par France 24 07.11.2025 17:01 

    Des centaines de vols ont été annulés vendredi 7 novembre dans les aéroports américains en raison du blocage budgétaire qui s'étire et a conduit les autorités à alléger le trafic aérien face à la pénurie d'aiguilleurs du ciel. Pour aller plus loin, Julien Labarre, ... Lire la suite

  • COP30: ambiance à Belém au deuxième jour du sommet des chefs d'Etat
    COP30: ambiance à Belém au deuxième jour du sommet des chefs d'Etat
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 16:52 

    Images de la ville de Belém et du lieu où se déroulera la COP30, alors que des dirigeants mondiaux se réunissent pour la deuxième journée du sommet des chefs d'Etat sur le climat.

  • Photo de famille au sommet des chefs d'État avant la COP30
    Photo de famille au sommet des chefs d'État avant la COP30
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 16:50 

    Des dirigeants mondiaux posent pour une photo de groupe au deuxième jour d'un sommet à Belem, en Amazonie brésilienne, avant la 30e conférence sur le climat de l'ONU, qui s'ouvre la semaine prochaine.

  • ( AFP / STRINGER )
    USA: la confiance des consommateurs au plus bas depuis plus de trois ans
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.11.2025 16:49 

    Le moral des consommateurs américains s'enfonce nettement en novembre, pour atteindre son plus bas niveau depuis juin 2022, selon un baromètre régulier de l'université du Michigan, qui fait référence, publié vendredi. L'indice mesurant cette confiance ressort à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank