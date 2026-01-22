Les actions de BitGo, société de conservation de cryptomonnaies, font un bond de 24,6 % lors de leurs débuts à la Bourse de New York

Les actions de BitGo BTGO.N ont ouvert 24,6 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts à la Bourse de New York jeudi, valorisant la société de conservation de cryptomonnaies à 2,59 milliards de dollars.