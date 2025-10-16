Les actions de Bitfarms interrompent une série de gains de 10 jours après le dévoilement de la vente d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions cotées en bourse de la Bitfarms BITF.O ont baissé de 11,9 % à 5,70 $ jeudi, la société cherchant à lever des capitaux

** Les actions de BITF ont augmenté au cours des 10 dernières séances, réalisant un gain d'environ 130%

** L'entreprise canadienne a annoncé mercredi soir ()

une offre privée d'obligations convertibles d'une valeur de 300 millions de dollars échéant le 15 janvier 2031

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise

** Elle a également l'intention d'utiliser le produit de l'offre ou les liquidités disponibles pour payer le coût des options d'achat plafonnées, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** La société a une capitalisation boursière d'environ 3,6 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** BITF est le ticker de tendance n°1 sur le forum d'investisseurs Stocktwits jeudi

** Même avec la baisse de la séance, les actions ont bondi d'environ 430% au cours des trois derniers mois

** Les 9 analystes couvrant BITF sont tous haussiers et leur PT médian est de 3$, selon les données de LSEG