Les actions de Barclays chutent, l'effondrement du banque hypothécaire spécialisé britannique ravivant des inquiétudes plus générales

Barclays, Santander et Jefferies font face à des pertes potentielles suite à l'effondrement de la MFS

Les créanciers de la MFS invoquent une mauvaise gestion et demandent une ordonnance d'administration

Les analystes de Citi suggèrent la prudence quant à l'exposition déclarée de Barclays à la MFS

(Plus de détails et de commentaires) par Lawrence White et Sam Tobin

Les actions de Barclays

BARC.L ont chuté vendredi après que les médias ont rapporté que Barclays et d'autres banques sont confrontées à des pertes potentielles liées à l'effondrement du fournisseur britannique de prêts hypothécaires Market Financial Solutions Ltd, dans un contexte d'inquiétudes plus larges concernant les normes de prêt et le marché en pleine croissance du financement privé.

Basée à Londres, MFS était spécialisée dans les prêts complexes adossés à des biens immobiliers. Elle avait demandé à être placée sous administration judiciaire après avoir rencontré des difficultés, selon les médias et les documents judiciaires consultés par Reuters.

Barclays, Santander SAN.MC et Jefferies font partie des prêteurs exposés, a rapporté Bloomberg jeudi. Les banques se sont refusées à tout commentaire. Les actions de Jefferies négociées aux États-Unis ont chuté de 8 % avant de clôturer en baisse de 3,5 % jeudi.

Les investisseurs sont à l'affût de tout signe de détérioration des normes de prêt et d'apparition de fissures sur les marchés du crédit, certaines de ces craintes étant centrées sur l'essor du crédit privé, dans le cadre duquel des fonds spécialisés prêtent directement aux entreprises.

L'effondrement, l'année dernière, du fournisseur américain de pièces automobiles First Brands et du banque automobile à risque Tricolor a renforcé ces inquiétudes, bien que les banques traditionnelles aient été parmi les plus exposées.

Les actions de Barclays ont chuté de 1,6% à 1235 GMT, sous-performant l'indice plus large FTSE 100 .FTSE qui a augmenté de 0,4%.

dES INQUIÉTUDES RÉELLES ET SÉRIEUSES

MFS, basée à Mayfair à Londres, se décrivait comme un fournisseur spécialisé dans les prêts hypothécaires buy-to-let et les financements relais, avec un actif net de 15,9 millions de livres et 149 employés au 31 décembre 2024, selon ses derniers comptes déposés.

Les créanciers de la MFS, Amber Bridging Limited et Zircon Bridging Limited, ont déposé séparément une demande d'ordonnance d'administration contre la MFS, selon des documents judiciaires datés du 24 février et examinés par Reuters, citant des "préoccupations réelles et sérieuses concernant la mauvaise gestion de la société" et des entités du groupe MFS au sens large.

Amber Bridging et Zircon Bridging, cités comme créanciers de la MFS dans les documents judiciaires, ont déclaré qu'il y avait des irrégularités dans les paiements dus sur leurs comptes et ont demandé la nomination d'administrateurs indépendants.

La MFS Ltd n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Selon le Times, Barclays a une exposition de 600 millions de livres (809,70 millions de dollars) à la MFS.

Les analystes de Citi ont déclaré que ce chiffre pouvait justifier une certaine prudence, étant donné que les banques vendent généralement une partie ou la totalité de leur exposition lorsqu'elles arrangent de tels prêts.

"L'organisation d'un prêt est très différente de la conservation de ce risque sur le B/S (balance sheet)," a déclaré Citi.

"On ne sait pas non plus si/quel montant pourrait déjà être provisionné (, le cas échéant)."

(1 $ = 0,7410 livre)