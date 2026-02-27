Les actions de Barclays chutent en raison des pertes possibles liées à l'effondrement de Market Financial Solutions

Les actions de Barclays ont chuté dans les premiers échanges vendredi après qu'un rapport du Times ait indiqué que la société est confrontée à des pertes potentielles liées à l'effondrement du fournisseur britannique de prêts hypothécaires Market Financial Solutions (MFS).

A 8h22 GMT, les actions étaient en baisse de 1,1% à 467 pence par action, sous-performant l'indice FTSE 350 des valeurs bancaires, qui était en hausse de 0,18%.

Barclays n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le Times a rapporté que Barclays avait une exposition de 600 millions de livres (809,70 millions de dollars) à MFS. Citi a déclaré que ce chiffre pouvait justifier une certaine prudence.

"L'organisation d'un prêt est très différente de la conservation de ce risque sur le B/S (bilan)," a déclaré Citi.

"Il n'est pas non plus évident de savoir si/quel montant pourrait déjà être provisionné (le cas échéant)." Les actions de Jefferies Financial Group JEF.N ont chuté de 3,4 % jeudi après que Bloomberg a rapporté que la société avait une exposition d'environ 100 millions de livres à MFS.

(1 $ = 0,7410 livre)