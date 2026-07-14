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Les actions de Baidu cotées aux États-Unis reculent ; BofA abaisse son objectif de cours en raison d'un ralentissement des recettes publicitaires
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** L'action du moteur de recherche chinois Baidu

BIDU.O , cotée aux États-Unis, a reculé de 3,1 % à 109,89 dollars avant l'ouverture du marché

** BofA Global Research a abaissé son objectif de cours sur le titre de 180 à 165 dollars, ce qui laisse tout de même entrevoir un potentiel de hausse de 45,5 % par rapport à son dernier cours de clôture

** La société de courtage abaisse de 3 % à 8 % ses prévisions de résultat d'exploitation ajusté de Baidu pour la période 2026-2028, invoquant un ralentissement des recettes publicitaires et une hausse des investissements dans l'IA

** Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires publicitaire du deuxième trimestre recule de 21 % en glissement annuel en raison d'un affaiblissement du trafic, tandis que le chiffre d'affaires lié à l'infrastructure cloud pour l'IA progressera de 58 %

** Sur 32 courtiers, 27 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 4 « conserver » et 1 « vendre »; leur objectif de cours médian est de 176 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait perdu 13,2 %

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