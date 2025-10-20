Les actions de 3M sont en hausse, le marché progresse ; les résultats de la société sont attendus avant la cloche mardi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de 3M Co MMM.N étaient en hausse de 1,6 % dans les échanges de l'après-midi lundi, alors que le marché plus large a gagné plus de 1 %, MMM devant afficher une augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel et de son BPA dans ses résultats attendus avant la cloche mardi.

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 6,25 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 6,07 milliards de dollars pour la période précédente, et à un bénéfice par action de 2,08 dollars, contre 1,98 dollars il y a un an, selon LSEG ** En juillet, la société a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a prévu un impact moins important des droits de douane sur ses bénéfices de 2025

** Le PT médian à 12 mois sur MMM est de 170,00 $, en hausse par rapport à 165 $ il y a un mois; le titre s'établissait en dernier à 155,14 $.

** Les recommandations des analystes sur MMM comprennent 12 cotes "achat fort" ou "achat", six cotes "maintien" et deux cotes "vente", selon LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, les actions de MMM ont augmenté d'environ 20 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 10 % pour le Dow .DJI au cours de cette période