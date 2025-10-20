 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 185,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de 3M sont en hausse, le marché progresse ; les résultats de la société sont attendus avant la cloche mardi
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 21:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de 3M Co MMM.N étaient en hausse de 1,6 % dans les échanges de l'après-midi lundi, alors que le marché plus large a gagné plus de 1 %, MMM devant afficher une augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel et de son BPA dans ses résultats attendus avant la cloche mardi.

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 6,25 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 6,07 milliards de dollars pour la période précédente, et à un bénéfice par action de 2,08 dollars, contre 1,98 dollars il y a un an, selon LSEG ** En juillet, la société a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a prévu un impact moins important des droits de douane sur ses bénéfices de 2025

** Le PT médian à 12 mois sur MMM est de 170,00 $, en hausse par rapport à 165 $ il y a un mois; le titre s'établissait en dernier à 155,14 $.

** Les recommandations des analystes sur MMM comprennent 12 cotes "achat fort" ou "achat", six cotes "maintien" et deux cotes "vente", selon LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, les actions de MMM ont augmenté d'environ 20 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 10 % pour le Dow .DJI au cours de cette période

Valeurs associées

3M
154,800 USD NYSE +1,39%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 706,58 Pts Index Ex +1,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank