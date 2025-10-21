Les actions de 3M en hausse, le marché progresse ; les résultats de la société attendus avant la cloche mardi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répète sans modifications avant le rapport)

21 octobre - ** Les actions de 3M Co MMM.N étaient en hausse de 1,6 % dans les échanges de l'après-midi lundi, alors que le marché plus large gagnait plus de 1 %, MMM devant afficher une augmentation du chiffre d'affaires trimestriel et du BPA dans ses résultats attendus avant la cloche mardi

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 6,25 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 6,07 milliards de dollars pour la période de l'année précédente, et à un bénéfice par action de 2,08 dollars, contre 1,98 dollars il y a un an, selon LSEG ** En juillet, la société a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a prévu un impact moins important des droits de douane sur ses bénéfices de 2025

** Le PT médian à 12 mois sur MMM est de 170,00 $, en hausse par rapport à 165 $ il y a un mois; le titre s'échangeait dernièrement à 155,14 $

** Les recommandations des analystes sur MMM comprennent 12 recommandations d'"achat fort" ou d'"achat", six de "maintien" et deux de "vente", selon LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, les actions de MMM ont augmenté d'environ 20 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 10 % pour le Dow .DJI au cours de cette période