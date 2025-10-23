 Aller au contenu principal
Les actions dans le domaine de l'informatique quantique bondissent après des informations selon lesquelles les États-Unis pourraient acquérir une participation
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 octobre -

** Les actions des entreprises américaines d'informatique quantique montent en flècheen début de séance

** L'administration Trump est en pourparlers avec plusieurs entreprises d'informatique quantique pour prendre des participations en échange d'un financement fédéral, rapporte le WSJ, citant des sources

** Les actions de Ionq IONQ.N ont augmenté de 10,2 %, celles de Rigetti RGTI.O de 12 %, tandis que celles de D-Wave Quantum QBTS.N ont augmenté de 18,2 %

** Les actions de Quantum Computing QUBT.O bondissent de 11,5%

** Le Defiance Quantum ETF QTUM.O , qui suit les sociétés dont les produits ou services sont liés au développement de l'informatique quantique et de la technologie d'apprentissage automatique, a ajouté 1,3%

** Un fonctionnaire du ministère américain du Commerce a déclaré à Reuters dans un courriel que le ministère "ne négocie actuellement avec aucune de ces sociétés"

** Plus tôt cette année, Trump a déclaré que les États-Unis prendraient une participation de 10 % dans Intel INTC.O et a conclu un accord pour que le Pentagone devienne le principal actionnaire de MP Materials MP.N afin d'augmenter la production d'aimants en terres rares

Valeurs associées

D-WAVE QUANT
32,810 USD NYSE +20,14%
INTEL
37,2250 USD NASDAQ +0,83%
IONQ
61,250 USD NYSE +10,50%
MP MATERIALS RG-A
69,820 USD NYSE 0,00%
QUANTUM COMPUTNG
16,4888 USD NASDAQ +10,89%
RIGETTI COMP
40,9400 USD NASDAQ +13,53%
